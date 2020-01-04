مقتل قاسم سليماني وقيادي في “الحشد” في غارة أمريكية ببغداد

قتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في مليشيات “الحشد الشعبي” الإرهابية العراقية أبو مهدي المهندس فجر أمس الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، ما استتبع تهديدات ب”الانتقام” والرد من إيران وقوات الحشد الشعبي، وتحذير عراقي من “حرب مدمرة”.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن قاسم سليماني كان يخطط لقتل العديد من الأمريكيين، كما ساهم في قتل المتظاهرين في إيران مؤخراً، وكان يجب أن يتم قتله قبل أعوام كثيرة، والشعب الإيراني لن يشارك حكومته مشاعر الحزن بعد قتله.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الأمر باغتيال سليماني.

وكان سليماني قائد “فيلق القدس″ في الحرس الثوري، الجيش العقائدي إيران، وموفد بلاده الى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول. وأعلنت إيران بعد ساعات على الاغتيال تعيين إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس.

والمهندس هو رسمياً نائب رئيس مليشيات ما يعرف بـ”الحشد الشعبي” الإرهابية لكنّه يعتبر على نطاق واسع القائد الفعلي للحشد الشعبي وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء.

ورأى الخبير الأمريكي في المجموعات المسلحة فيليب سميث أن الضربة هي “أكبر عملية تصفية عند رأس الهرم تقوم بها الولايات المتحدة، وهي أكبر من العمليتين اللتين قتلتا أبا بكر البغدادي وأسامة بن لادن”، زعيمي تنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالانتقام من أميركا واستدعت طهران مسؤول السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران .

واعتبر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الضربة الجوية الأميركية تشكل “تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة” في العراق.

ودعت السفارة الأميركية في بغداد أمس الجمعة مواطنيها إلى مغادرة العراق “فوراً”. فيما أعلن مقتدى الصدر استئناف نشاطات “جيش المهدي”، أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق.

وتجد بغداد نفسها منذ سنوات عالقة في موقع حرج بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يتصاعد التوتر بينهما لا سيما حول الملف النووي الإيراني. ويثير مقتل سليماني مخاوف من نزاع مفتوح وتصعيد.

وجاءت الضربة الأميركية بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران وللحشد الشعبي على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية ما أعاد الى الأذهان أزمة السفارة الأميركية واحتجاز الرهائن في طهران في 1979.

وأوضح الباحث رمزي مارديني من مركز “بيس إنستيتيوت” أن “الاستخبارات الأميركية كانت تلاحق قاسم سليماني منذ سنوات، لكنها لم تضغط على الزناد. وهو كان يعرف ذلك، لكنه لم يقدّر الى أي حدّ يمكن لتهديداته بأزمة رهائن أخرى في السفارة أن تغيّر سير الأمور”.وقال “غيّر ترامب القواعد عبر القضاء عليه”.

واستهدفت الغارة الأميركية موكب سيارات كان فيه سليماني والمهندس في حرم مطار بغداد، بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون عراقيون، مشيرين الى مقتل تسعة أشخاص.

وهناك عقوبات أميركية معلنة في حق كل من سليماني والمهندس، نائب رئيس هيئة قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل عديدة موالية لإيران.

وقال بيان البنتاغون أمس الجمعة “بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الموظفين الأميركيين في الخارج، وذلك عبر قتل قاسم سليماني”.

وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على قواعد عراقية تضم عسكريين أميركيين أسفرت عن جرح ومقتل عدد من العسكريين العراقيين، وصولا الى استهداف قاعدة عسكرية في كركوك شمال بغداد بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر، ما تسبب بمقتل مدني أميركي.

وقد ردّت الولايات المتحدة في 29 ديسمبر بقصف منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله الإرهابي، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، ما تسبب بمقتل 25 مقاتلا.

وأثارت هذه الضربات غضبا بين أنصار “الحشد” وإيران الذين هاجم الآلاف منهم السفارة الأميركية الثلاثاء.

وتأتي الضربة الأميركية قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد انقسمت الآراء حولها في واشنطن.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الديموقراطي إليوت إنغل عن أسفه لأنّ ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة. وقال في بيان إنّ “قاسم سليماني كان العقل المدبر لعنف هائل وآلام وعدم استقرار ويداه ملطختان بدماء أميركيين ولن أبكيه”.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (الحزب الديموقراطي) إن قتل سليماني في ضربة أميركية يهدد بإحداث “تصعيد خطير للعنف”.

في المقابل، كتب السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام على “تويتر”، “أنظر بتقدير إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني”، مضيفا “أقول للحكومة الإيرانية: إذا كنتم تريدون المزيد فستحصلون على المزيد”.

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الجمعة زيارته الرسمية لليونان بعد مقتل قاسم سليماني.

وفور شيوع نبأ مقتل سليماني ارتفع سعر النفط أكثر من 4% بسبب مخاوف الأسواق على موارد الذهب الأسود.

يأتي هذا التطور بعد أكثر من ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية شعبية في العراق ضد السلطات العراقية والنفوذ الإيراني الواسع في البلاد.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح جميع الأطراف إلى “ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة “.

في موسكو، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن مقتل سليماني “خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة”. وأضافت الوزارة “سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني”.

ودعت بريطانيا “كل الاطراف الى خفض التصعيد”، مع إشارتها في الوقت نفسه الى أنها “لطالما أدركت خطر فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني”.

كذلك دعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس، “وخصوصا الولايات المتحدة”.وعبرت برلين عن “قلقها الشديد” بعد مقتل سيلماني ودعت الى “خفض التصعيد”. ا.ف.ب