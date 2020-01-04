أمريكيا تمنع وزير الدفاع الكوبي من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية منع دخول وزير الدفاع الكوبي إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بدعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتعتبر واشنطن أنّ الجنرال ليبولدو سينتراس فرياس “يتحمل مسؤولية أفعال كوبا لمساندة” نظام الرئيس الفنزويلي الذي ترغب الولايات برحيله عن السلطة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّه “إلى جانب عناصر الجيش والاستخبارات التابعين لمادورو، انخرطت “وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية” في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، تشمل التعذيب والمعاملات والعقوبات الوحشية، وهي غير إنسانية أو مهينة بحق متخذي مواقف مناهضة لمادورو”.

ويشمل المنع من الدخول إلى الولايات المتحدة الوزير الكوبي وولديه، ديبورا سينترا غونسالس وليوبولدو سينتر غونسالس.

وتعدّ الولايات المتحدة واحدة من بين 50 دولة تعترف بالمعارض خوان غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا، غير أنّ كوبا ودولاً مثل روسيا والصين لا تزال تدعم نيكولاس مادورو.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعم الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأدرجت واشنطن وزير القوات المسلحة الثورية في كوبا ليوبولدو سينترا فرياس، وولديه ديبورا سينترا جونزاليز، وليوبولدو سينترا جونزاليز، على قائمة العقوبات، وذلك في أحدث خطوة تستهدف هافانا بسبب دعمها لمادورو.

وقال بومبيو إن القوات المسلحة الثورية في كوبا شاركت في تعذيب أشخاص من فنزويلا وجعلتهم عرضة “لمعاملة قاسية وغير إنسانية أو عاقبتهم على مواقفهم المناهضة لمادورو”، ونفس الشيء فعله جيش مادورو وضباط المخابرات.وتقضي العقوبات بمنع سينترا وولديه من دخول الولايات المتحدة.ا.ف.ب