الاحتلال يواصل الاعتقالات في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر أمس 6 شبان مقدسيين من العيسوية بحجة كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي المفروض عليهم وذلك خلال اقتحامها عدة منازل بالقدس المحتلة.وام