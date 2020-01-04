الاحتلال يواصل الاعتقالات في القدس المحتلة

دولي

اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر أمس 6 شبان مقدسيين من العيسوية بحجة كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي المفروض عليهم وذلك خلال اقتحامها عدة منازل بالقدس المحتلة.وام


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