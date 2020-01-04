إيران تعين قاآني بديلاً لسليماني

عين علي خامنئي أمس الجمعة إسماعيل قآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني الذي قتل فجرا في غارة أميركية في بغداد.

وقال علي خامنئي: “أوكل مهمّة قيادة قوّة القدس في الحرس الثوري لإسماعيل قاآني الذي رافق طوال أعوام مديدة قاسم سليماني في قوّة القدس وخدم معه في المنطقة”.

وكان قاآني حتى الان نائبا لقائد فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية لايران. ا.ف.ب