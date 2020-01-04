ولي عهد الفجيرة يحضر أفراح عائلة الشرقي

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي أمس حفل زفاف الشيخ حمد بن سرور بن محمد الشرقي على كريمة الشيخ سعيد بن عبد الله بن محمد الشرقي و الشيخ حمدان بن سرور بن محمد الشرقي على كريمة خالد موسى الكيسري و الشيخ محمد بن سيف بن سرور الشرقي على كريمة عبيد علي الحفيتي وذلك بقاعة خليفة بالفجيرة.

و هنأ سموه العرسان متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح و التوفيق.و حضر الحفل سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة و مديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالفجيرة وجمع من الأعيان و الأهل و الأصدقاء .وام