روكتس يتخطى سيكسرز في دوري السلة الأمريكي

حقق فريق هيوستن روكتس فوزا مثيراً على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 118-108 ، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ، أمس الأول الجمعة.

وتمكن روكتس من تحقيق الفوز مستفيدا من تألق نجمهم الاول جيمس هاردن الذي سجل 44 نقطة و قدم 11 تمريرة حاسمة و استحوذ على 11 كرة مرتدة.

و أضاف كلينت كابيلا 30 نقطة و تابع 14 كرة مرتدة و أحرز راسل ويستبروك 20 نقطة ليحقق روكتس انتصاره الرابع والعشرين هذا الموسم مقابل 11 هزيمة.

وفي مباريات أخرى ، أحرز ديفن بوكر 38 نقطة ليقود فينكس صنز للفوز 120-112 على نيويورك نيكس بعد انتفاضة في الربع الأخير.

و حقق بوسطن سيلتيكس فوزا مثيرا 109-106 على أتلانتا هوكس، فيما تغلب بورتلاند تريل بليزرز 122-103 على واشنطن ويزاردز، ليتخلص من سلسلة الهزائم في 5 مباريات.وكالات