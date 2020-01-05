برشلونة يحدد سعر عثمان ديمبيلي في الانتقالات الصيفية

أبدى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم استعداده التام للتفاوض على بيع المهاجم عثمان ديمبيلي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في حال وصول عرض مالي مقبول.

وتسببت تصرفات اللاعب الفائز بلقب كأس العالم بنفاذ صبر رؤساء برشلونة منذ انتقاله في عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند ، وذلك بعد التصرفات المخالفة للقوانين الداخلية للنادي.

وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في استفتاء طرحته صحيفة “آس” الإسبانية بخصوص اللاعب الفرنسي ، حيث أعرب أكثر من 87 بالمئة عن رأيهم بأنه فشل فشلاً ذريعاً في برشلونة.

وبالنظر إلى أن لديه عامين فقط على انتهاء عقده ، فإن مسؤولي إدارة برشلونة يشعرون بالقلق من خسارة مالية كبيرة في حال الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 22 خلال الموسم القادم.

وذكرت صحيفة “El Desmarque” الإسبانية أمس أن برشلونة أصبح منفتحاً على بيع ديمبيلي في الصيف القادم وأن هناك سبعة أندية تسعى للتعاقد معه عندما تفتح نافذة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ورد ، سيقبل بطل الدوري الإسباني عرضاً قيمته 100 مليون يورو للموافقة على بيع ديمبيلي ، والمطلوب من أندية كبيرة مثل تشيلسي، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.وكالات