ديمتري وسودير بطلا سباق الحمرية للدراجات

الشارقة- الوطن

نظم اتحاد الامارات للدراجات صباح امس الأول في منطقة الحمرية بامارة الشارقة السباق التأهيلي لفئة النخبة والاندية الاماراتية لبطولة السلم للدراجات لمسافة 90 كلم على شكل 6 دورات وشارك في السباق 87 دراج يمثلون الاندية الاماراتية والمقيمين بالدولة

في فئة سباق فئة النخبة استطاع الدراج ديمتري ازددنكن الفوز في المركز الاول والميدالية الذهبية بزمن وقدره ساعتان ودقيقة واحده و 45 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 44 كلم / الساعة ونال الدراج عبدالرحمن منصوري المركز الثاني والميدالية الفضية وحاز الدراج عادل جلول المركز الثالث والميدالية البرونزيه

وفي فئة الاندية استطاع دراج نادي النصر طلال البلوشي الفوز في المركز الاول والميدالية الذهبية ونال دراج نادي ابوظبي عبدالله الاستاد المركز الثاني والميدالية الفضية وحاز زميله من نادي ابوظبي محمد المطيوعي المركز الثالث والميدالية البرونزية

وفي نهاية السباق قام نايف جكة الامين العام المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين في السباق ، وقام بتحكيم السباق الحكم العام عبدالله الحوسني والحكم الثاني وليد الشامسي والحكم المساعد.