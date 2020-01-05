أمريكية تحصل على تعويض 10.5 ملايين دولار بسبب خطأ طبي

حصلت عجوز أمريكية على تعويض قدره 10.5 مليون دولار، بعد تعرضها لمضاعفات عديدة نتيجة نسيان الأطباء لإسفنجة في بطنها خلال عملية جراحية.

ووفقا لصحيفة”ديلي ميل” البريطانية، فإن “كارولين بيرست” 62 عاما، قد خضعت لجراحة “فتح مجرى جانبي للشريان التاجي” عام 2011 في مستشفى جامعة “لويفيل” بولاية كينتاكي الأمريكية، ولكن الجراحة كانت كارثية، حيث تم قطع وريد عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى نسيان الأطباء لإسفنجة داخل بطنها.

وأضافت الصحيفة، أن “كارولين” من عدة مشاكل ومضاعفات نتيجة هذه الجراحة، وتم اكتشاف الإسفنجة بالصدفة بعد 5 أعوام من إجراء الجراحة، والتي كانت متآكلة في البطن وسببت لكارولين مشاكل في الجهاز الهضمي.

تمكن الأطباء من إزالة بقايا الإسفنجة بعد 5 أعوام، لكن لسوء الحظ فقد اضطرت كارولين لعملية جراحية فقدت إثرها ساقها اليسرى نتيجة ظهور قرحة في الكاحل.

كما أضافت الصحيفة أن “كارولين” واجهت إهمالا طبيا آخر خلال وجودها في أحد المراكز، ساهم في زيادة معاناتها من المضاعفات، نتج عنها بتر جزء كبير من ساقها اليسرى لإنقاذ حياتها.

دفعت معاناة السنين كارولين إلى رفع دعوى قضائية ضد المستشفى والمركز، الذي أصدر حكما بتعويض “كارولين” بمبلغ قدره 10.5 مليون دولار.وكالات