“الأراضي والأملاك”: “وثيقة الرابع من يناير” نموذج استثنائي في الإدارة الحكومية

دبي-الوطن:

قال سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله” من خلال وثيقة الرابع من يناير 2020، أن يبعث لنا برسالة مفادها أن لا مجال للصدفة في العمل الحكومي، بل ينبغي أن يكون قائمًا على أسس قوية نشيّدها بأيدينا، لاتخاذها منصة انطلاق نحو المستقبل واستشرافه”.

وأضاف: “عندما يعلن صاحب السمو عن تشكيل “مجلس دبي”، نجده هذه المبادرة لا تقتصر على المهمات والغايات فحسب، وإنما تم مسبقًا تحديد ستة مسارات له من أجل قيادة التحوّل، ورسم رؤية الخمسين عامًا القادمة. إن هذه البراعة في التخطيط تقدم نموذجًا استثنائيًا غير مسبوق في الإدارة الحكومية، ضمن أجندة وطنية مُحكمة، تتطلع أساسًا إلى رفاهية الإنسان وإسعاده على مرّ الأجيال التي ستستفيد من الاقتصاد القوي، والخدمات الشاملة والحديثة، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية الفريدة من نوعها، وأرقى مستويات الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة”.

ةتابع: “بما أن هذا المجلس سيعمل عن كثب من خلال اجتماعات شهرية، إلى جانب الاتفاق مع كافة مدراء العموم في دبي، بات في حكم اليقين أن تشهد إمارتنا قفزات نمو متلاحقة، سيعلن عنها تباعًا في مختلف مجالات وتخصصات الدوائر، لتظل موضوع اهتمام وإعجاب العالم من حولنا”.