“إسعاد شرطة دبي” تضم 3 وجهات إلى عروضها في قطاع المطاعم

دبي – الوطن:

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامةلشرطة دبي 3 مطاعم إلى خياراتها في قطاع المطاعم، وتتمثل في مطعم “برجر كنج” و”تكساس تشيكن” و”زعتر وزيت” موفرةلحاملي البطاقة خصماً حصرياً بنسبة 20%.

وأكد السيد إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في لجنة بطاقة إسعاد، أنهم يسعون إلى استقطاب أفضل العروض وأشهر الوجهات العالمية في قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية، وذلك انطلاقا من جهودنا المستمرة لإسعاد كافة المنضمين إلى بطاقة “إسعاد” فيالجهات الحكومية وشبه الحكومية على مستوى الدولة، لافتا إلى أن المساعي تنصب نحو هدف واحد وهو تحقيق السعادة ورفع نسبة الرضا لدى الموظفين من حملة البطاقة.

وأضاف البلوشي أن عدد العروض التي يقدمها قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية لحاملي البطاقة حتى الآن يبلغ 787 عرضا، بنسب خصومات مختلفة، مؤكدا استمرارهم في استقطاب أفضل العروض لتحقيق السعادة لكل من يحمل هذه البطاقة المميزة.