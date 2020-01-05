بلدية دبي توزع 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين خلال عامين

دبي – الوطن:

كشف مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، عن توزيع نحو 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين، في عدد من مناطق الإمارة خلال عامي 2018 و2019، ويأتي تخصيص البلدية للأراضي السكنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وحرص الحكومة على رفاهية المواطنين، التي يأتي على رأس أولوياتها توفير متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

أفاد داوود الهاجري، أن الاراضي التي تم توزيعاتها على المواطنين شملت مناطق ند الشبا الاولى وام نهد والعوير والخوانيج ووادي الشبك ومشرف واجزاء من منطقة الورقاء

وأكد أن البلدية تواكب توجهات الحكومة، في تحويل جميع الخدمات إلى ذكية، ليستفيد منها المواطنون، ولتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى إمكانية تحميل التطبيق من الهواتف الذكية، سواء بنظامي «أندرويد»، أو «آي أو أس»، من أجل اختيار قطعة الأرض السكنية المناسبة.

ومن ناحية فقد أعلنت بلدية دبي سابقا عن الانتهاء من جميع الملاعب وحدائق الأحياء التي وجهه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد لتشمل 9 مناطق تخطيطية.

وكشف الهاجري بان البلدية سوف تعلن عن أكثر من 40 ملعب وحديقة حي في مناطق اسكان المواطنين خلال هذا العام.

وقال مدير عام بلدية دبي، إن البلدية حريصة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الأراضي السكنية لهم، لافتاً إلى أن البلدية تدرس بشكل مستمر طلبات المواطنين لأراضٍ لإقامة مساكن لهم، وتخطط المناطق وتحدد المناسب منها لإسكان المواطنين، على أن تتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية وغيرها، موضحاً أن النمو السكاني، الذي تشهده الإمارة، يحتم على البلدية تخطيط مناطق سكنية مستمرة، لتغطية طلبات المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم تزويد جميع المناطق بجميع المرافق اللازمة، إضافة إلى الخدمات المختلفة من مساجد ومدارس وملاعب وحدائق، ومراكز تجارية ومراكز صحية ومكتبة عامة، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.