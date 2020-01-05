“زايد العليا لأصحاب” الهمم تنشر لغة برايل للمكفوفين على مستوى الدولة

أبوظبي – الوطن:

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن أصحاب الهمم المشمولين برعايتها لاسيما ذوي التحديات البصرية يتمتعون بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة وإشراف مجلس إدارة المؤسّسة برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة للوصول لهدف حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وقال سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسّة زايد العليا، إن المؤسسّة إحدى المؤسسات المنفذة لسياسات وبرامج الحكومة الرشيدة لخدمة تأهيل ورعاية وتعليم أصحاب الهمم لتحقيق هدف الحكومة في أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي 2030، وتستثمر الدعم الكبير من القيادة الكريمة ممثلة في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” والدعم اللامحدود لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سموّه المستمرة لمشاريع المؤسسّة، لتحقيق خطوات نوعية في هذا المجال لصالح أصحاب الهمم وأسرهم.

وأضاف الحميدان – في تصريح صحافي له بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل التي يستخدمها ذوي التحديات البصرية في القراءة – أن “زايد العليا” تؤمن بشكلٍ كبير بأهمية تمكين الأفراد من أصحاب الهمم في المجتمع المحلي وتشدد على مبدأ تمكينهم ومساندتهم وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي اللازم لهم، كما تحرص على تقديم التدريب المهاري اللازم لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة أو مهنة مناسبة لميولهم وقدراتهم مستقبلاً، ليصبحوا أفراداً مساهمين في عمارة هذا البلد الطيب أسوةً بالأفراد العاديين.

وقال إن إدارة رعاية المكفوفين وهي احدى إدارات قطاع أصحاب الهمم بهيكل المؤسسّة، تقدم العديد من الخدمات النوعية، وتضم المطبعة الوحيدة في دولة الإمارات التي تقوم بطباعة المواد التعليمية (المناهج التعليمية والوسائل التعليمية) والثقافية والقصص بطريقة برايل للمكفوفين، وتقدم خدماتها للمكفوفين وضعاف البصر على مستوى الدولة .

وتوفر الإدارة أيضا خدمات التدريب المهني وتشجيع دمج المكفوفين بالحياة العامة ولاسيما المؤسسات التعليمية، وسوق العمل وتشغيلهم، كما يجري العمل على دمجهم بالخدمات التربوية إضافة إلى تشجيعهم على الانتساب للأندية والجمعيات العامة.

وأوضح سعادة عبدالله الحميدان أن ادارة رعاية المكفوفين تقدم عددا من الخدمات ذات العلاقة بتعليم ذوي التحديات البصرية في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية والخاصة، ومدارس الدمج على مستوى الدولة والجامعات، وتتمثل تلك الخدمات في طباعة الكتب والمناهج الدراسية بطريقة برايل، والمكبرة للطلبة المستوفاة بياناتهم من المكفوفين وضعاف البصر وطباعة نماذج الامتحانات والملخصات الدراسية بطريقة برايل، وطباعة الوسائل التعليمية البارزة، وطباعة الكتب والقصص الثقافية بطريقة برايل وتكبيرها لضعاف البصر.

وتقوم مطبعة المكفوفين بالإدارة التابعة لمؤسسة زايد العليا بطباعة العديد من المطبوعات التوعوية والتوضيحية لعدة جهات حكومية وجمعيات أهلية بطريقة برايل للمكفوفين في إطار الرسالة التي تحملها مؤسسة زايد العليا ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، والحرص على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، وفي كافة الحملات التي تهم أفراد المجتمع والإسهام من خلال مطبوعات المطبعة الوحيدة بالدولة في توصيل الرسالة التوعوية لذوي التحديات البصرية التي تستفيد من عمل الإدارة.

وقالت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري مدير إدارة رعاية المكفوفين بالإنابة : يعتبر مشروع القصة المقروءة بطريقة برايل الذي يعد إحدى مبادرات الإدارة ويحمل شعار (الجميع يقرأ) الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي ويهدف لنشر لغة برايل للمكفوفين، وإثراء ثقافة الكفيف والنهوض بواقعه عن طريق قيام الكفيف بقراءة مجموعة من القصص الهادفة، مشيرة إلى الدورة الأولى من المشروع أطلقت العام 2007، وتوالت دوراته سنوياً، وشهدت تطوراً كبيراً من المحلية إلى الأقليمية، ثم على مستوى الوطن العربي تبعها على المستوى العالمي، وقد حاز المشروع على جائزة خليفة التربوية لعام 2011 في مجال المشاريع والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.