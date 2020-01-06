ضابط في شرطة دبي يُنقذ حياة أوروبي حاول الانتحار في غرفته

دبي: الوطن

تمكن ضابط في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إنقاذ حياة أوروبي، أثناء محاولته الانتحار داخل غرفته الخاصة في الفيلا التي يقطن بها، وذلك بعد أن تمكن الضابط من الدخول في الوقت المناسب إلى غرفة الرجل المتواجدة في الطابق الثاني من الفيلا من خلال شرفتها، بعد تسلق سلم حديدي كان ملقى في فناء الفيلا.

وأشاد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بنباهة وحسن تصرف وسرعة اتخاذ الضابط للقرار السريع في استخدام السلم الحديدي، والصعود إلى غرفة الرجل ما ساهم في إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة، بعد أن وضع حزاماً حول عنقه محاولاً إنهاء حياته لأسباب مادية واجتماعية.

وحول الواقعة، قال العميد الجلاف إن غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي تلقت بلاغاً يوم الخميس الماضي الساعة الحادية عشرة ليلاً من قبل أحد الأشخاص الأوروبيين يفيد أن صديقه قد دوّن على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عبارات يعبر فيها عن رغبته في الانتحار.

وأشار العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي عملت بحرفية عالية فور تلقيها البلاغ وتمكنت من تحديد مكان سكن الرجل في فيلا بمنطقة البدع، حيث انطلق الضابط مع أفراده إلى مقر السكن في وقت قياسي، مبيناً أن الضابط قابل مالك الفيلا وسأله عن الرجل فأفاد أنه يستأجر غرفة في الطابق الثاني، وأنه لم يشاهده منذ عدة أيام.

وأوضح العميد الجلاف أن الضابط صعد برفقة مالك الفيلا إلى غرفة الرجل وطرق بابها وفجأة سمع صوت اختناق وصوت صعوبة في التنفس خلف الباب مباشرة، مشيراً إلى أن الباب كان مُحكم الإغلاق ومن الصعوبة كسره، فاتخذ إجراء سريعا لإنقاذ حياة الرجل.

ولفت العميد الجلاف إلى أن نباهة الضابط ساهمت في إيجاد الحل لإنقاذ الرجل في أسرع وقت ممكن، حيث كان قد شاهد سلماً في فناء الفيلا، فنزل مسرعاً ووجهه نحو شرفة غرفة الرجل ثم صعد إليها وكسر بابها، مشيراً إلى أن الضابط دخل إلى الغرفة وعمل على فك الحزام عن عنق الرجل، وأجرى له إسعافات أولية، ما ساهم في إنقاذ حياته.

وأكد العميد الجلاف أن الرجل كان شبه غائب عن الوعي جراء الاختناق ونقص الأكسجين وارتفاع ضغط الدم الناجم عن محاولته الانتحار، مبيناً في الوقت ذاته إلى أن الرجل كان قد كتب رسالة ووضعها على سريره، موجهة إلى ذويه وأقاربه، ومدوناً فيها الأسباب التي دفعته للتفكير في الانتحار والمتعلقة بأمور مالية واجتماعية خاصة.

وأضاف العميد الجلاف إلى أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى على وجه السرعة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، فيما قدم فريق مختص من الأخصائيين النفيسيين في شرطة دبي الدعم النفسي له، واطلعوا على احتياجاته للمساعدة في استقرار حالته النفسية.

وأبدى الرجل ندمه لانقياده واستسلامه للأفكار السلبية التي جعلته يفكر في الانتحار بدلاً من التعامل مع مشاكله الشخصية، مقدماً شكره إلى شرطة دبي على سرعة تدخلها والمساهمة في إنقاذ حياته وتقديم الدعم له.