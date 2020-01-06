اختتام فعاليات مهرجان الحمرية للطفل بـ”اجتماعية الشارقة”

الشارقة: الوطن

اختتم فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في الحمرية فعاليات مهرجان الحمرية الثامن للطفل الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 30 ديسمبر من عام 2019، باستقطاب العديد من الزوار خلال خلال فترة أيام انعقاد المهرجان، مما ساهم بتحقيق الترفيه والبهجة في نفوس أهل المنطقة لزخم فعالياته وتنوعها، وقد تم تنظيم المهرجان بقرية الحمرية التراثية في إمارة الشارقة.

وأكدت مريم ماجد الشامسي مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية رئيس لجنة المهرجان، أن فعاليات المهرجان شهدت مشاركة 24 جهة حكومية وخاصة، كما ضم المهرجان 11 ركناً متمثلاُ في؛ ركـــــــن “لننطلق نحو الفضاء” مبادرة لتشجيع الأطفال نحو توجه الدولة ضمن مشاريعها للفضاء، وكذلك ركـــن التســــامـح بعنوان “نتسامح لنبدع ” حيث تم تجسيد أهم معاني وقيم التسامح في نفوس الأطفال، كما تخلل المهرجان تنفيذ 30 ورشة وأعمالاً فنية تؤصل قيم التسامح وقيمه الوطنية.

إلى جانب منصة “بيت للألعاب الشعبية” والتي من خلاله تهدف إلى إحياء الألعاب الشعبية القديمة وتأصيل التراث العريق للآباء والأجداد وحمايته من الاندثار ، وكذلك ركـــــــــن البرامـــج التثقيفية؛ إذ تم من خلاله تقديم 24 برنامجاً توعوياً بهدف غرس القيم الأخلاقية والسلوكية لدى الأطفال.

وتخلل المهرجان أيضاً ركناً للتطوع لتسجيل زوار المهرجان في منصة التطوع بدائرة الخدمات الإجتماعية حيث ضم 20 متطوعاً، علاوة على مشاركة 8 مشاريع شبابية بغية تشجيع ودعم الأطفال من أصحاب المشاريع، إضافة إلى ركـــــن الألعــاب الترفيهية الذي تضمن 5 عروضاً ترفيهية، وركن المســــــرح، وركـــن الخيـــول، ومتاحف على الطريق.

كما ضم المهرجان مشاركة 24 أسرة منتجة لتشمل منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور، والأكلات الشعبية، كما يعد المهرجان فرصة لتشجيع الأسر للدخول في سوق العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوصول للاستقلالية والحياة الكريمة بما يحقق أهداف الدائرة من أجل حياة كريمة ورفع المستوى المعيشي.

يذكر أن المهرجان تضمن فقرات متنوعة من الجهات الداعمة للمهرجان من جهات ومؤسسات ومدارس وبعض المسابقات والفقرات التراثية والرقصات الشعبية، وشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المهرجان من خلال تقديم عرض الفرقة الموسيقية.

وأعربت الشامسي رئيس لجنة المهرجان، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي وصل إليه المهرجان، مشيرة إلى أنه شكل فرصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها ومشغولاتها وتوعية الجمهور من خلال المسابقات و الورش التعليمية و قضاء افراد الاسرة وقت ممتعة مليئا بالترفيه و المتعة، كما ان توجت بالشكر الجزيل لكافة الجهات المشاركة و المنظمين و المتطوعين الذين كان اثرهم بارز في إنجاح مهرجات الحمرية الثامن للطفل .