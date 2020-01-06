مهرجان الشيخ زايد يحطم أرقاماً قياسيّة جديدة في الإبداع

أبوظبي_ماجد اليمن:

أوقات رائعة ومبهجة يقضيها زوار مهرجان الشيخ زايد المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي بين أجنحة البلدان المشاركة ومئات العروض المتنوعة، ويعرض المهرجان أكبر “سرود” إماراتي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية وهي سفرة مصنوعة من خوص النخيل بقطر حوالي 12 متراً وأشرفت على صنعه إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بهدف صون التراث الإماراتي وتعريف العالم به. وفي السياق فقد تلوّنت مسابقة استعراض السيارات لهذا الأسبوع بين عملاقي صناعة السيارات الياباني والكوري ضمن “كستم شو” بأجواء حماسية قلّ نظيرها، كما استمتع الزوار بسباق سيارات الريمونت كنترول “التحكم عن بعد”.نجاح مبهر ومميز من حضور جماهيري كبير واستعراضات رائعة لأمهر محترفي قيادة الشاحنات الثقيلة والدراجات النارية في أول نسخة من مهرجان الرياضات التشويقية.وفي منحى آخر فإن جناح الرماية بالليزر والمزود بأحدث التقنيات ومعدات الرماية المجهزة بأنظمة الليزر العالي الدقة، يلقى رواجاً كبيراً بين الزوار وخصوصاً الفئات العمرية الشابّة منهم، حيث يجدون فيه مكاناً آمناً لتفريغ طاقاتهم الهائلة والترفيه عن أنفسهم بألعاب تشويقية كهذه دون تعريض سلامتهم لأيّ خطر. وتنقسم التحديات في جناح الرماية بالليزر إلى منافسات فردية تتضمن شخصين اثنين وتحدي الفرق الذي يضم ثمانية أشخاص في كل فريق .واستقبل زوار المهرجان العام الجديد 2020 بوجوه يحذوها الأمل وتملؤها السعادة وقلوب تنبض بالفرح والبهجة بالعروض العالمية والألعاب النارية التي حطمت رقماً قياسيّاً جديداً . أما مسرح جناح الفوعة المقام ضمن المهرجان فهو يستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تتضمن عروضاً تراثية وأمسية فنية ومسابقة أغنية الفوعة وجوائز نقدية وهدايا قيّمة . وبالانتقال إلى الأجنحة الموجودة ضمن المهرجان، فإن المنتجات التي يعرضها الجناح الليبي تظهر بشكلٍ واضح الوجه الحقيقي للثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد الليبية الأصيلة، كما يعرّف بالمعالم التاريخية الليبية التي تعود لآلاف السنين، أما جناح تايلاند فقد ازدهى بالأزياء العصرية وقطع الأكسسوارات المصنوعة بطريقة يدوية خالصة، فضلاً عن دكاكين تفردت في عرض الحقائب والقطع المزينة بالورود، كما تذوق الجمهور الفواكه الطبيعية التايلاندية وبعض العصائر التي تجهز بشكل مباشر أمام الزوار.