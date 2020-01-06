صدارة متنوعة في بطولة فزاع للصيد بالصقور “التلواح”

دبي – الوطن:

سيطر فريق “اف 3” على المراكز الأولى في اليوم الثالث من جولات فئة الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور “التلواح الرئيسية” لموسم 2019-2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمنطقة الروية بدبي، وشهدت إثارة كبيرة على مدار الأشواط الخمسة والتي شارك فيها 137 طيرا، في فئة بيور جير فرخ.

وتصدر فريق “اف 3” المشهد في الشوط الأول للشيوخ للرموز في فئة بيور جير فرخ، عبر “لهب” الذي أشعل المنافسة مبكرا وفاز بالرمز مع الصقار خليفة أحمد مجرن المرر، مسجلا زمنا قدره 17.880 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني “اف 3 أر” عبر الطير “بي 64″، والصقار راشد سعيد سلطان الكندي، بزمن 18.032 ثانية وفي المركز الثالث جاء الطير “جي اتش 199” لفريق “اف 3” مع الصقار خليفة المرر وسجل زمنا قدره “18.094 ثانية.

ونجح فريق “اف 3 كي” في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثاني الرئيسي لفئة بيور جير فرخ والذي شارك فيه 31 طيراً، وجاء الطير “16” في المركز الأول بزمن 17.737 ثانية، وجاء في المركز الثاني الطير “300” وسجل زمنا قدره 18.055 ثانية وفي المركز الثالث الطير “95” بزمن 18.066 ثانية والمثير أن الصقار خليفة أحمد مجرن المرر هو ما قاد الطيور الثلاثة للقمة.

واستمر فريق “اف 3 كي” في الصدارة في الشوط الثالث النقدي للشيوخ لفئة بيور جير فرخ، والذي شارك فيه 56 طيرا، وجاءت الصدارة عبر الطير “7077” وسجل زمنا قدره 18.631 ثانية، وجاء في المركز الثاني “النيف – م” عبر الطير “بي 1470” وسجل زمنا قدره 18.994 ثانية، وفي المركز الثالث عاد “اف 3 كي” عبر الطير “53” والذي سجل زمنا قدره 19.113 ثانية.

وظهر فريق “ام 7” في الصدارة بالشوط الرابع للشيوخ في الرموز لفئة بيور جير جرناس، والذي شارك فيه 8 طيورا، وجاءت الصدارة عبر الطير “عزام” والذي سجل زمنا قدره 19.385 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الطير “رماح” لفريق “ام أر ام” والذي سجل زمنا قدره 19.412 ثانية، وتألق الطير “حطام” لفريق “ام 7” بعدما لحق بركب الصدارة وحصل على المركز الثالث وسجل زمنا قدره 19.479 ثانية.

وأعاد الطير “شرار” فريق “اف 3 للصدارة مجددا في الشوط الخامس الرئيسي للشيوخ في فئة بيور جير جرناس، والذي شاركةفيه 29 طيرا، بعدما نجح في الفوز بالمركز الأول وسجل زمنا قدره 19.592 ثانية، وجاء في المركز الثاني الطير “شامخ” لفريق “إم أر إم” والذي سجل زمنا قدره 19.667 ثانية، فيما حصل على المركز الثالث فريق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد ال مكتوم عبر الطير “كفو” والذي سجل زمناً قدره 19.775 ثانية.

من جانبه، أعرب دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور عن سعادته بسير المنافسات في أجواء رائعة بميدان الروية مؤكدا ان اللجنة المنظمة تقدم كافة الخدمات التي من شأنها أن تجعل جميع المشاركين يستمتعون بالمنافسات، وقال: “يهمنا سعادة المشاركين في المقام الأول وجميع الصقارين باتوا محترفين يعرفون جيداً نظام المسابقات وهو ما يريح اللجنة المنظمة خلال تنظيم البطولات، ويبقى مستوى الطير هو من يحدد الفريق الفائز سواء أكان الطير في يومه أو منحه المنافس الفرصة للفوز، وما يحدث في المنافسات من إثارة وراء تواجد عدد كبير من المشاركين في كل البطولات”.