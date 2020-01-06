أبوغزاله يترأس أعمال الملتقى السنوي التاسع للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم e-AGE19

أبوظبي: الوطن

اختتمت المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (آسرن) أعمال “الملتقى الدولي التاسع للربط التقني للبنى التحتية الإلكترونية العربية في إطار البنى العالمية-e-AGE19” في دورته التاسعة الذي انعقد في جامعة خليفة في أبوظبي، برئاسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنظمة.

شارك في الملتقى، الذي عقد باستضافة من شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)، أكاديميون، وباحثون، وعلماء، وخبراء من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية والشبكات الوطنية والاقليمية للبحث والتعليم في أوروبا وأمريكيا وأفريقيا وآسيا. وقد تلقى جميع المشاركين ترحيباً حاراً في الجلسة الافتتاحية من قبل الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، والدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت، الذي تحدث عن الإنجازات في البنية التحتية الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الملتقى في إطار سعي المنظمة إلى تطوير البنية التحتية العربية للبحث والتعليم ورفع كفاءتها، بهدف إثراء البحث العلمي في البنى التحتية وتطبيقاتها وتعزيز استخداماتها لتعزيز المشاركة البحثية والوصول إلى المصادر الحوسبية العالمية.

وقد أشاد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله -رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ورئيس طلال أبوغزاله العالمية – بدور الاتحاد الأوروبي في دعم الربط الأورومتوسطي والربط الافريقي من خلال تأسيس شبكات متخصصة للبحث والتعليم، مؤكدا على أهمية دور هذه الشبكات في تعزيز البحث والتعليم على مستوى المنطقة العربية.

وأشاد المشاركون بالإنجازات التي تم تحقيقها والتي أبرزها إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع الربط الافريقي AfricaConnect3، بالإضافة إلى انضمام شركاء جدد في المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم هم الشبكة الصومالية والعراقية والفلسطينية.

وخلال أعمال الملتقى تم توقيع اتفاقية تعاون، تقوم بموجبها المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم “آسرن” بتوفير اتصال عالي السعة بين شبكة الجامعات المصرية والشبكة الأوروبية “جيانت” من خلال مركز الربط الرئيسي للمنظمة في لندن.

وكان قد أسهم الملتقى في توفير المنصة العلمية للقاء الباحثين والطلبة وتبادل الخبرات حيث حضر المؤتمر أكثر من 80 مشاركًا من 21 دولة من بينها البرازيل، قبرص، مصر، غانا، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان، المغرب، هولندا، عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.