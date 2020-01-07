الإمارات تشغل المحطة الثالثة لرصد الشهب بشكل آلي

أنشأ مركز الفلك الدولي محطة ثالثة تعمل بشكل آلي لرصد الشهب في صحراء الإمارات وهي جزء من “شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك”.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن الشبكة هي عبارة عن مشروع أقامه ويشغله مركز الفلك الدولي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” وتتكون الشبكة حاليا من ثلاث محطات موزعة في أماكن مختلفة في الدولة الأولى في منطقة رماح والثانية في منطقة الوقن والثالثة في منطقة الوافية وتحتوي كل محطة على 17 كاميرا فيديو موجهة نحو السماء وتقوم هذه الكاميرات بتصوير الشهب بشكل آلي بمجرد مرورها في السماء ومن ثم يقوم الحاسوب الموجود في المحطة بتحليل هذه الشهب إضافة إلى إرسال مقاطع الفيديو بشكل آلي إلى المركز الرئيس في أبوظبي.

وقال إن الشبكة تهدف إلى أمرين الأول هو تصوير الأجرام الطبيعية أو الأقمار الصناعية حال مشاهدة سقوطها في سماء الدولة حيث أن تصوير الجرم الساقط من خلال أكثر من كاميرا يتيح المجال لتحديد مكان سقوطه من خلال حساب المثلثات.. والهدف الثاني من الشبكة هو التصوير المستمر للشهب التي تظهر في السماء وتحليل هذه المعلومات سواء لتأكيد زخة شهابية محتملة أو لاكتشاف زخة شهابية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة الإمارات الفلكية لتصوير الشهب التي أنشأها ويشغلها مركز الفلك الدولي هي الشبكة الوحيدة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط القادرة على إجراء هذه الأغراض العلمية بشكل آلي ومتكامل حيث يبلغ عدد الشبكات المماثلة في العالم 12 شبكة خمسة منها في الولايات المتحدة وواحدة في أوروبا مشتركة بين ثلاث دول وواحدة في كل من أستراليا ونيوزلندا وتشيلي وناميبيا وجنوب أفريقيا.

وتقوم شبكة الإمارات لرصد الشهب بأبحاث علمية متخصصة وتنشر هذه الأبحاث في مجلات علمية وعالمية محكّمة فقد قامت الشبكة منذ إنشائها وحتى الآن بنشر عدة أبحاث لتحليل النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الشبكة بالتعاون مع الشبكات الأخرى.

وبينت تحليلات وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الصادرة قبل عدة أيام أن “شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك” تمكنت خلال العام 2019 من تصوير ومن ثم تحديد مدار 16 ألفاً و85 جرماً سماوياً من خلال تصويرها المستمر للشهب خلال العام 2019.

وإضافة إلى توثيق زخات الشهب المختلفة يشار إلى أن أهم ما التقطته الشبكة خلال عملها في السنوات الماضية هو ثلاثة أحداث هامة الأول كان التقاط كرة نارية لامعة جداً شاهدها العديد من الناس يوم 30 سبتمبر 2016 والحدث الثاني هو توثيق الشبكة لسقوط قمر صناعي يوم 16 أكتوبر 2017 والحدث الثالث هو تسجيل كرة نارية لامعة جدا ظهرت في سماء الإمارات يوم الثلاثاء 5 مارس 2019. وام