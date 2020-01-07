“زهرة الخليج” تطل على قرائها بحلة جديدة ومبتكرة

أصدرت أبوظبي للإعلام أمس العدد الشهري الأول من مجلة “زهرة الخليج”، بإطلالتها الجديدة والمبتكرة على صعيدي التصميم والمضمون، مستوحاة من إرثها الإعلامي والمعرفي العريق، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التي ترتكز على الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي لترسخ مكانتها كإحدى أهم المطبوعات تأثيرا في المنطقة العربية وواحدة من أعرق المجلات حول العالم.

واستقطبت “زهرة الخليج” عدداً من أبرز الكتاب الإماراتيين والعرب الذين سيقدمون من خلال المقالات والأبحاث المتنوعة مجموعة من الموضوعات الشيقة التي تهم المرأة الإماراتية والعربية وتثري أفكارها بمحتوى عصري مفيد، وممتع، وموضوعات متجددة، وأكثر تنوعا.

وأبرز ما يميز العدد الشهري الجديد من مجلة “زهرة الخليج” رسالة وجهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، من خلال المجلة للمرأة، والأسرة العربية. وتضيئ سموها في رسالتها على الدور البارز والفاعل لـ “زهرة الخليج” منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً في التوعية بأهمية تعليم المرأة، وتطورها، وحقوقها في تكافؤ الفرص سواء في العمل أو الإمكانات، إلى جانب إسهامات المجلة الفاعلة في رفع مبادئ التمكين، والمساواة ضمن قناعة قوامها “الأسرة هي نواة المستقبل”.

ويشمل غلاف العدد على مقابلة حصرية ومميزة مع الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، ذات الدور البارز والفاعل في مجال الإعلام، والأعمال الإنسانية والتنموية، ورؤيتها كروائية في الدور الذي تقوم به المرأة الرائدة في مجال التنمية المجتمعية، وكذلك إسهاماتها في العمل الخيري، والإنساني حول العالم.

ومنذ تأسيسها عام 1979، تمكنت “زهرة الخليج”، إحدى سفراء أبوظبي للإعلام، من أن تقترب أكثر إلى العائلة، وأن تطرح موضوعات تلبي اهتمامات ومتطلبات المرأة والأسرة العربية على المستويين المحلي والعربي بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال الإعلام. وام