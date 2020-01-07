تعاون بين “أبوظبي للطاقة” و”ديجيتل 14″ للحصول على حلول تقنية متطورة

أبرمت مؤسسة أبوظبي للطاقة اتفاقية تعاون مع شركة “ديجيتل 14″، تنص على قيام الأخيرة – ديجيتل 14 – بتوفير حلول تقنية متطورة تسهم في تعزيز القدرات الرقمية لمؤسسة أبوظبي للطاقة ومجموعة الشركات التشغيلية المنضوية تحت مظلتها.

وتشمل الجوانب الأخرى التي تغطيها الاتفاقية العمل على إجراء تقييمات تقنية وتقديم برامج للتحول الرقمي من شأنها تلبية المتطلبات الأكثر أهمية لمؤسسة أبوظبي للطاقة.

وتسعى مؤسسة أبوظبي للطاقة من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من خدمات الاستشارات التقنية المتميزة التي توفرها ديجيتل 14، بما ينسجم مع حرصها المستمر على اعتماد قدرات رقمية وتقنية متقدمة تضمن للمؤسسة القيام بعملياتها بشكل سلس وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة لعملائها. وتعتبر مؤسسة أبوظبي للطاقة من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تكتسب سمعة متنامية من خلال حرصها المستمر على تبني أحدث الحلول التقنية التي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات الأعمال وتحقيق الميزات التنافسية.

ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، تنضم مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى الجهات والشركات الرائدة في إمارة أبوظبي التي أبرمت، مؤخراً، اتفاقيات تعاون مماثلة مع شركة ديجيتل14.

وتنبع أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية من كونها تجمع ما بين الإمكانيات والقدرات الفائقة التي تتمتع بها شركة ديجيتل 14 وقاعدة العملاء الكبيرة والمتنامية للشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، مما ينعكس إيجاباً على سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة إن مهمة مؤسسة أبوظبي للطاقة تتمثل في تحقيق التحول في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي حتى يصبح أكثر تطوراً وكفاءة وفعالية وقادراً على مواكبة المتطلبات المستقبلية ..مشيرا إلى أن الشراكة مع ديجيتل14 ستساهم في تحقيق أهدافنا، إلى جانب تعزيز جهودنا المبذولة لضمان جودة وكفاءة خدماتنا الرقمية مستقبلاً.وام