رئيس البرلمان العربي للطفل يزور عدداً من مؤسسات الطفولة في الأردن

زار سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل عدداً من المؤسسات الحيوية التي تعنى بالطفل في المملكة الأردنية الهاشمية من بينها متحف الأطفال في حدائق الحسين ومركز زها الثقافي للأطفال والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وذلك خلال زيارة الوفد للعاصمة الأردنية للحضور والمشاركة في افتتاح البرلمان الأردني للطفل.

وقال سعادة أيمن عثمان الباروت إن البرلمان الأردني للطفل الذي تم تاسيسه سيشكل قيمة مضافة في مشهد العمل البرلمان العربي للطفل ويتكامل مع بقية برلمانات الطفل العربية التي تلتقي تحت مظلة واحدة هي البرلمان العربي للطفل.

وذكر أن أنشطة وفد البرلمان العربي للطفل تضمنت أيضا زيارات ولقاءات أخرى من بينها زيارة متحف الأطفال في حدائق الحسين الهادفة إلى توعية وتثقيف الطفل والارتقاء بمستوى معرفته وإدراكه ومركز زها الثقافي للأطفال الذي ينفذ العديد من المشاريع التي تخدم الأطفال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وام