“ديوا” تختتم برنامج تأهيل العاملين في أكاديمية الهيئة بمجال التعليم الدامج

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” برنامج تأهيل العاملين في أكاديمية الهيئة في مجال التعليم الدامج الذي أطلقته بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي بما ينسجم مع سياسة التعليم الدامج بدولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتمدتها كل وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تهيئة أكاديميتها والعاملين فيها وفقاً للمتطلبات الحكومية وأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال التعليم الدامج بما يمنح الطلبة من أصحاب الهمم فرص تعليم متكافئة مع الآخرين وذلك وفقاً لطبيعة التخصصات المطروحة في الأكاديمية ولإجراءات القبول المعتمدة لدى الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : تعد مبادرة التعليم الدامج في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى مبادراتنا الاستراتيجية الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم ومبادرة “مجتمعي…مكان للجميع” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020 كما قمنا بمواءمة استراتيجيتنا مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية في مجال دمج أصحاب الهمم حيث نلتزم بمسؤولياتنا تجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية وصولاً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

وأردف معاليه : من أبرز إنجازاتنا في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم تأهيل كافة المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100% من بينها أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي إضافة إلى توظيف 27 موظفا من أصحاب الهمم في الهيئة من مختلف الفئات موزّعين على 7 قطاعات وقد تم تخريج وتعيين أحد الطلاب من أصحاب الهمم “قسم الهندسة الكهربائية” للعمل بالهيئة والذي يندرج تحت الفئة غير الإشرافية وهناك طالب آخر قيد التخرج .. ولدينا ما يزيد عن 2600 موظف مدربين على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم و22 موظفاً من حاملي دبلوم لغة الإشارة .. وبلغت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة 99% فيما بلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 90.26% في عام 2018. ونتيجة لجهودنا المتميزة حصدنا جائزة الجهة الحكومية الكبيرة الصديقة لأصحاب الهمم من برنامج دبي للتميز الحكومي في الدورة 21 لعام 2018 وشهادة ( إم في أو 8000 MVO 8000) العالمية في المسؤولية المجتمعية تقديراً للإنجازات الرائدة للهيئة في مجال العمل المجتمعي لنصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتراف العالمي.

من جهته قال الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي “يعد البرنامج التدريبي الذي يستهدف العاملين في أكاديمية الهيئة استكمالاً للخطوات السابقة التي قامت بها الهيئة في مجال تأهيل الهيئة الإدارية والتدريسية في الأكاديمية حيث تم في وقت سابق من العام الجاري تدريب جميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية من خلال دورة متخصصة في مجال التعليم الدامج بالتعاون مع هيئة دبي للمعرفة في دبي كما جرى تدريب جميع كادر الأكاديمية على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم. واشتمل البرنامج التدريبي على عدة مخرجات تعليمية تمثلت في أساسيات التربية الخاصة ومتطلبات الغرفة الصفية في النظام التعليمي الدامج والمهارات الأساسية للمعلم في النظام التعليمي الدامج وأسس التدريس الفعَّال لأصحاب الهمم ومهارات تصميم وتنفيذ الخطط الفردية للطلبة أصحاب الهمم إلى جانب تطوير النمو العقلي للطلبة على اختلاف قدراتهم”.

وقال الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأمريكية في دبي إن مساهمة الجامعة الأمريكية في دبي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية هي ركيزة أساسية لمهمتها إلى جانب مهمتها التربوية والتعليمية .. ويعد دعمنا لاستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الخاصة بأصحاب الهمم أحد المشاريع التي تبقينا في الاتجاه الصحيح للمساهمة في التنمية المجتمعية وتجعلنا على اطلاع مباشر بالنتائج ذات العلاقة بأثر مساهماتنا المجتمعية.

وقال الدكتور حسن زين الدين مدير البرامج التنفيذية بالجامعة الأمريكية في دبي : يعترينا دائما شعور بالاعتزاز بالإنجاز المجتمعي مع كل البرامج التنفيذية التي نقدمها لمختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلا أن برنامج تأهيل العاملين في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التعليم الدامج لتدريب كادرهم التعليمي الإداري حول طرق التعامل مع الطلبة من أصحاب الهمم من الجانب التعليمي هو إنجاز نوعي وفريد من نوعه نعتز بتحقيقه.

وتلتزم الهيئة بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً بتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي عبر التركيز على خمسة محاور وهي تأهيل المبنى المدرسي والتخطيط والتنفيذ الإداري وتغيير سياسة القيد والقبول وتأهيل الهيئة الإدارية والتدريسية ومحور تأهيل وتكييف المناهج الدراسية لمواكبة متطلبات التعليم الدامج لأصحاب الهمم.وام