حمدان بن زايد يطلع هاتفياً على سير توزيع المساعدات على اللاجئين في الأردن

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدأت الهيئة تنفيذ حملة مساعدات شتوية بقيمة 15 مليون درهم، يستفيد منها مليون شخص في الأردن، والعراق، ومصر، ولبنان، واليونان، معظمهم من اللاجئين السوريين.

وأجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا بوفد الهلال الاحمر في العاصمة عمان، اطلع خلاله على سير توزيع المساعدات الشتوية على اللاجئين في الاْردن، ووجه سموه الوفد بتقديم كل ما من شأنه أن يخفف من تداعيات البرد القارص على اللاجئين في المخيمات وخارجها خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر إن هذه الحملة تأتي امتدادا للمبادرات النوعية التي تضطلع بها الإمارات على الساحة الإنسانية الدولية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وأضاف الفلاحي : يتابع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الخطط الإغاثية التي وضعتها الهيئة لتحقيق أكبر قدر من الدعم والمساندة للمتأثرين من الأحوال المناخية السائدة حالياً في الدول الخمس المستضيفة للاجئين السوريين.

وقال إن اتصال سموه بوفد الهلال الاحمر في الاردن يجسد اهتمامه بأوضاع اللاجيئن، وحرصه على تحسين ظروفهم، والوقوف بجانبهم وحمايتهم من تداعيات فصل الشتاء والأحوال المناخية غير المستقرة.

وأكد أن مبادرات الإمارات تسهم بقوة في تعزيز الجهود الدولية لتخفيف معاناة المتأثرين من الكوارث الطبيعية والأزمات، وصون كرامتهم الإنسانية.

وأشار الفلاحي الى اهتمام القيادة الرشيدة بالأوضاع الإنسانية للاجئين وحرصها الشديد على تحسينها والتخفيف من تداعياتها وتأثيرها المباشر على حياة اللاجئين خاصة النساء والأطفال والشرائح الضعيفة.

وتستهدف خطة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في الأردن، حيث يتم توزيعها على اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني “مريجيب الفهود” والمخيمات الأخرى ومراكز الإيواء، إلى جانب اللاجئين خارج المخيمات والمنتشرين في المحافظات والمدن الأردنية، ويستفيد من برنامج المساعدات الشتوية في الأردن 135 ألف شخص. وام