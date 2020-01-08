“أدنوك” واحة للريادة

شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ليست شركة عالمية في مجال الطاقة فقط، ولا يقتصر دورها على التميز والريادة كإحدى أنشط الشركات وأكثرها فاعلية، وما تجسده من دور أساسي في القطاع الأهم الذي يتوقف عليه أمان الاقتصاد العالمي برمته، بل تقدم دائماً المثال التام على الريادة في جميع المجالات التي تهتم بها وخاصة التقدير والوفاء للكوادر الوطنية التي كان لها شرف العمل في الشركة سواء المتقاعدين منهم أو من هم على رأس عملهم، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع راحة واستقرار المواطنين في قمة الأولويات دائماً، مؤكدة متابعة كافة شؤونهم والعمل على تعزيز سعادتهم وضمان الارتقاء بالحياة الكريمة وتقوية الاستقرار الأسري والاجتماعي، بحيث قدمت “أدنوك” مثالاً حياً ومتقدماً على اهتمامها بجميع الكوادر سواء خلال فترة عملهم أو في فترة لاحقة، وهو النهج الثابت والمتبع في الدولة بشكل دائم وبجميع القطاعات ومحافل العمل.

حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، توقيع “أدنوك” و”صندوق أبوظبي للتقاعد” لاتفاقية بهدف تحسين مكافآت ومعاشات التقاعد للموظفين المواطنين العاملين في “أدنوك” ومجموعة شركاتها، من خلال زيادة نسبة الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، يبين مدى متابعة القيادة لراحة واستقرار الجميع، فرفع مستوى الرواتب لا يقتصر دوره على ما يحققه من منفعة وتعزيز جودة حياة المواطنين، بل ينعكس كذلك على جهود العمل والإنجاز كون المعنيين بالمكرمات التي تحرص عليها القيادة ترسختها دائماً لتكون رافعة لسقف السعادة حاضراً ومستقبلاً.

الأرقام تعكس جهود “أدنوك” في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي نحو سقف لا يعرف الحدود، ويبين الطريقة الحضارية التي تنطلق منها بجميع توجهاتها ومبادراتها في سبيل ترسيخ مكانتها كوجهة لاستقطاب الكفاءات المواطنة والمبدعة، خاصة أن الاتفاقية تقضي بحساب اشتراكات التقاعد على قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع وتحمل “أدنوك” التكلفة عن اشتراكات السنوات السابقة بنحو 14 مليار درهم ودون تحميل ما يقارب 24 ألفاً من موظفيها المواطنين الحاليين أي أعباء مالية، يبين كيف باتت الشركة تتميز بتوجهها الاجتماعي وتعزيز ريادتها في رسم علاقة تعاقدية متطورة تعبر من خلالها عن مكانة أبناء الوطن وكل من عمل فيها وما تريده لهم القيادة من ضمان حياة هانئة ومستقرة وذات مستوى عالٍ من الاستقرار والعيش الكريم الذي يميز المجتمع الإماراتي بشكل عام.

الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية شاهد على ما يتم من تعاون يكون كفيلاً بإحداث نقلات كبرى سواء على مستوى العمل وتحقيق الفوائد الاقتصادية العملاقة للدولة، أو دعم تأمين مستقبل جميع العاملين في “أدنوك” وهو دليل على العمل المشترك الذي يضع مصلحة وحياة الكوادر المواطنة فوق أي اعتبار عبر تقديم خدمات رائدة ومتقدمة ضمن منظومة عمل تتميز بجميع مفاصلها سواء خلال فترة العمل أو بوصول سن التقاعد.