إسبانيا تنهي 8 أشهر من الشلل السياسي

عاد الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء الى الحكم اثر تصويت في البرلمان بعد ثمانية اشهر من الشلل السياسي، على أن يتمكن من تشكيل حكومة اقلية متحالفا مع حزب بوديموس من اليسار الراديكالي.

وحصل سانشيز على 167 صوتاً فيما صوّت 165 نائباً ضد ترؤسه الحكومة وامتنع 18 نائباً عن التصويت، علما بان غالبية نسبية كانت تكفيه.

وكان خسر الاحد تصويتا على الثقة بعدما اخفق في الحصول على الغالبية المطلقة الضرورية التي تبلغ 176 نائبا من 350.

لكن هامش الفوز الضئيل لسانشيز ينبىء بأن ولايته لن تكون سهلة.

وحصل سانشيز على أصوات الاشتراكيين وبوديموس واحزاب صغيرة عدة بينها قوميو اقليم الباسك، ويدين بفوزه الى امتناع 13 نائبا من الحزب الانفصالي الكاتالوني عن التصويت، وذلك بعد مفاوضات شاقة.ا.ف.ب