المهاجرين في طرابلس.. ابتزاز واستغلال بغطاء رسمي

في غرب ليبيا، تحوّل احتجاز المهاجرين داخل المعسكرات المراكز إلى أحد أهم المجالات المربحة، ونموذج عمل مغر للمليشيات المسلّحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال.

هناك، في تلك الأماكن الأشبه بالسجون، لا يمكن التفريق بين بعض المسؤولين الرسميين وبين القائمين على سوق تهريب وتجارة البشر، وكما لا يمكن فهم المهام الموكلة إليهم داخل تلك المراكز، هل هي رعاية المهاجرين وحمايتهم حتى ترحيلهم إلى بلدانهم، أم مفاقمة بؤسهم؟!

وقد أكد تقرير حديث أن بعض مراكز الاحتجاز هذه يتولاها مسؤولون على اتصال مباشر بحكومة “الوفاق”.

ففور النظر إلى من يترأس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ويدير معسكرات الاحتجاز، ومن يشرف على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، تستنتج وجود صلة بين الأشخاص الذين وضعتهم مليشيات الوفاق برئاسة فايز السراج للإشراف على هذا الجهاز وبين قادة المليشيات وأباطرة التهريب.

شهادة مهاجرة مغربية مقيمة في ليبيا، كانت كافية لتكشف عن وجود تحالف قوي وتواطؤ بين مهربي البشر وأمراء الحرب وبين بعض المشرفين المعينين من حكومة طرابلس على مراكز احتجاز المهاجرين، وتفضح ما يتعرّض له المهاجرون هناك من استغلال ومتاجرة في كل مراحل رحلتهم وحتّى بعد إعادتهم من وسط البحر المتوسط وإيوائهم داخل مراكز الاحتجاز المخصصة للغرض، فضلاً عن الابتزاز وسوء المعاملة.

فقد حكت هذه المهاجرة التي اختارت أن تظهر باسم “فاطمة” عن تجربتها، قائلة إنه تم اختطافها من منطقة الدهماني مطلع 2019 من قبل مليشيا مسلحة، بعد الاعتداء عليها بالعنف، واقتيادها وتسليمها إلى محمد الخوجة الذي يشرف على مركز في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، كما أنّه نائب جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة داخلية الوفاق، حيث تعرّضت لأبشع أنواع الإساءة، وتم تجويعها، حيث لم تكن تتلقى إلا وجبة واحدة في النهار.

كما أكدت أن عائلتها تعرضت للابتزاز مقابل الإفراج عنها، مضيفة أنه لم يطلق سراحها إلا بعد تدخلّ زوجها ودفعه مبلغ يقارب 2000 دولار إلى المشرفين “الرسميين”، كما رجحت وجود صفقات وعمليات بيع وشراء مع المسؤولين عن المركز.

وخلال فترة احتجازها، روت فاطمة، أنها كانت شاهدة على الإهانة التي يتعرض لها المهاجرون داخل هذا المركز، وعلى إرسال الأفارقة منهم إلى خارج المركز لاستغلالهم في القيام بالأعمال الشاقة للأشخاص المتنفذين وأعيان البلد.ولكن لا يبدو أن المليشيات المسلّحة وشبكات التهريب والمسؤولين داخل حكومة الوفاق يتربّحون من معاناة المهاجرين واستغلالهم معنويا وماديا فحسب، فالأموال الأوروبية الموجهّة إلى ليبيا سواء لمساعدتها في إضعاف موجة الهجرة السريّة أو المخصّصة لتحسين مراكز احتجاز المهاجرين وتموينها وتوفير ظروف للإقامة داخلها، ذهبت أيضا إلى جيوبهم وأصبحت مصدرا أساسيا للإثراء.

هذا ما كشفه تحقيق صحفي أمريكي، الأسبوع الماضي، أكدّ أن الأموال الأوروبية الموجهة إلى ليبيا، فاقمت المزيد من البؤس للمهاجرين، بعدما تم تحويل مبالغ ضخمة من هذه المساعدات المالية إلى شبكات متشابكة من رجال المليشيات والمتاجرين وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين.وكالات