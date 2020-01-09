تفاهم إثيوبي سوداني مصري على المكونات الأساسية لاتفاق سد النهضة

كشفت مصر مكونات الاتفاق المتوقع لسد النهضة وذلك خلال المفاوضات التي انطلقت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية المصرية محمد عبد العاطي، إنه يجب التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بروح من التعاون وحسن النية، كاشفا عن المكونات التي تم تحديدها لهذا الاتفاق.

وتشمل المكونات مرحلة ملء سد النهضة التي تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، فضلا عن القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

وقال الوزير المصري “إنني أشعر أننا اتفقنا على هذه المكونات الأساسية، حيث تكمن اختلافاتنا في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة”.

وقال إننا نستطيع سد الفجوة بيننا في هذه القضايا، ونأمل في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذي منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.وكالات