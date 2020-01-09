4 قتلى في تفجير لـ”الشباب” قرب البرلمان الصومالي

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة وفق شرطة مقديشو في تفجير سيارة مفخخة قرب البرلمان تبنته حركة “الشباب” الإرهابية.

وانفجرت السيارة وسط العديد من السيارات الأخرى عند حاجز على طريق مكة المكرمة قرب منطقة سيدكا حيث يقع البرلمان الصومالي.

وتبنت الحركة الإرهابية التفجير الذي يأتي بعد أيام على آخر ضخم بمركبة مفخخة تبنته الحركة أيضاً وأودى بحياة 81 شخصا في 28 ديسمبر، واقتحام إرهابيين يوم الأحد الماضي قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأميركية.

وأكد الشرطي عدن عبدالله “المتفجرات كانت على متن سيارة”، مضيفاً أن “قوات الأمن اعتقدت بادئ الأمر أن السيارة لم تكن قادرة على المرور عبر الحاجز قبل أن يجري تفجيرها”.

وأشار إلى “وجود سيارات أخرى مصطفة خلفها بانتظار العبور عبر نقطة التفتيش الأمني عندما وقع الانفجار”.

وقال إن “المعلومات الأولية التي بحوزتنا تفيد بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة”.

وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة بعيد الانفجار، امتدت لمسافة عشرات الكيلومترات من موقع التفجير. وسمع إطلاق نار كذلك في أعقاب التفجير، لكن السلطات لم تؤكد وقوع اشتباك بين قوات الأمن وعناصر حركة الشباب.

وقال عبد الرحمن محمد وهو شاهد عيان كان في متجر بقالة قريب عند وقوع الانفجار إنه “شاهد جثث العديد من الأشخاص الذين قتلوا بشظايا في سياراتهم”.ا.ف.ب