ترامب يعلن تشديد العقوبات على إيران لتغير سلوكها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترام أنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران لإجبارها على تغيير سلوكها، ومؤكداً أن الهجمات الإيرانية على القاعدتين العسكريتين في العراق لم توقعان أي إصابات، وداعياً القوى الكبرى للانسحاب مما وصفه “بقايا الاتفاق النووي مع إيران.

من جهة ثانية دانت فرنسا أمس الأربعاء الضربات الإيرانية داعية إلى “خفض التصعيد” في حين يتوقع صدور رد فعل عن الرئيس الأميركي في الساعات المقبلة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان “تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق ضد مواقع للتحالف الذي يحارب داعش الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف”.

كذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طهران إلى “خفض التصعيد بصورة عاجلة” مدينا الهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق.

وقال جونسون أمام البرلمان “بالتأكيد ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات التحالف. على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة وعليها العمل من أجل خفض التصعيد بصورة عاجلة”.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال في وقت سابق “ندين هذا الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف بينهم بريطانيون”. وعبر عن “القلق” إزاء “معلومات عن سقوط جرحى واستخدام صواريخ بالستية”.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارينباور أن ألمانيا تدين “بشدة الاعتداء” الايراني باطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان جنودا اميركيين في العراق.

ودان الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء اطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأميركية.

من جهتها دعت الصين الى “ضبط النفس” بعد الهجمات التي شنتها ايران على قاعدتين يستخدمهما جنود أميركيون في العراق.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين انه “ليس من مصلحة أي طرف ان يتفاقم الوضع في الشرق الاوسط بشكل اضافي”.

كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تتمركز فيهما قوات للتحالف بينها قوات أوروبية، “مثال جديد على التصعيد”.