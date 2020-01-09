قوات الشرعية تسقط طائرة مسيرة حوثية في مران

أكد ضابط في الجيش الوطني أن قوات الجيش بمحافظة صعدة أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي.

وذكر رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي أن أفرادا من الجيش تمكنوا أمس من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وذكر أنه “تم رصد طائرة مسيرة من وحدة الاستطلاع والرصد للجيش الوطني، وتم إصدار الأوامر للتعامل معها وإسقاطها”

وكثفت مليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها “مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن”.

وذكر التقرير أن طائرات “قاصف” أو “المهاجم” التي يستخدمها الحوثيون متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها طائرات “أبابيل” التي تصنعها “شركة إيران لصناعة الطائرات”.

كما أعلنت قوات الجيش ليلة أمس، تدمير آليات قتالية لميلشيا للحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش دمرت دبابة حوثية في جبهة باب غلق، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير دبابة تابعة مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى موقع بالكامل، في جبهة باب غلق، شمالي الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وفي سياق متصل، كشفت وثائق عدة عن سعي مليشيات الحوثي لاستنساخ التجربة الإيرانية في تغيير الهوية اليمنية واستبدالها بهوية إيرانية جديدة.

وبحسب مصادر محلية فإن مليشيات الحوثي تحاول منذ أشهر الترويج لفكرة الهوية الإيمانية، تحت مسمى “الهوية الإيمانية اليمنية”، وهي تقليد للنظام الإيراني بعد الثورة الخمينية نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

وكثفت مليشيات الحوثي وقياداتها من هذا المصطلح وعممته على مدارس العاصمة صنعاء، في محاولة منها لاستبدال الهوية اليمنية، كما كثفت من حملات الترويج له عبر خطباء المساجد والمحاضرات.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن مليشيات الحوثي تحاول نسج هوية جديدة بديلة عن الهوية اليمنية، بطريقة تقليدية لإيران بعد الثورة.

واشارت المصادر الى تعميم لمليشيات الحوثي الانقلابية يقضي بتشكيل لجان تأصيل الهوية الإيمانية اليمنية على مكاتب ومديريات أمانة العاصمة صنعاء.

وبحسب الوثيقة فإن المدعو عبدالوهاب شرف الدين – عينته مليشيات الحوثي وكيل الأمانة – دشن حملة لتأصيل الهوية الإيمانية اليمنية على مستوى المكاتب التنفيذية بالمديريات والأحياء والحارات وترفع بيانات يومية.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية أنشطتها الطائفية ومحاولاتها الحثيثة لطمس وتغير الهوية اليمنية الأصيلة واستبدالها بهوية إيرانية جديدة، متسترة برداء وعباءة الدين والإيمان.وكالات