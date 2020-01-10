عبدالله المري يتفقد إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي

دبي: الوطن

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من تمرير معلومات مهمة لإدارات وأقسام مكافحة المخدرات على مستوى إمارات الدولة، أسهمت في إلقاء القبض على 166 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في 71 قضية مخدرات خلال عام 2019 وحجبت في ذات العام 50 موقعاً الكترونياً، كما كشفت 15 قضية مخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد بن مويزه، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأشاد معالي اللواء المري بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات.

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري خلال جولته على آخر الإحصاءات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الإمارة والإمارات الأخرى، خلال العام الماضي التي تضمنت إحصاءات حول إجمالي القضايا المضبوطة من المخدرات وإجمالي الأشخاص المضبوطين والمخدرات المضبوطة بالكيلو غرام، وإحصائية المتعاطين من الجنسين.

واطلع معالي اللواء عبدالله خليفة المري على نتائج مركز حماية الدولي في البرامج الدولية خلال عامي 2018 و2019، وعلى البرامج الطلابية التي استفاد منها 3244 طالب وطالبة من 35 جنسية منذ إطلاقها الرسمي في 2018 حتى العام الماضي، كما تم استعراض مؤشر أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأبرز المبادرات التي نفذتها لمكافحة المخدرات لخفض نسبة المتعاطين والوصول إلى مؤشر صفر%، والقضاء على ظاهرة التعاطي والترويج.

وقال العميد عيد محمد ثاني، إن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية شائكة عابرة للحدود تستلزم تعاوناً محلياً دائماً لمكافحتها والقضاء عليها، موضحاً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل بجهد كبير ومستمر بكل إداراتها وأقسامها، وبالتعاون مع القطاعات الأخرى من داخل شرطة دبي وخارجها، من أجل تحقيق الأهداف والتصدي لهذه الآفة الخطيرة والقبض على مهربي ومروجي المخدرات، حفاظاً على المجتمع والشباب، ولتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة والدولة.

وبين أن شرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ترصد بشكل دوري أي مستجدات في أنماط تعاطي المخدرات والترويج، وأي مواد مخدرة مستحدثة، يساء استخدامها في الدولة، ويأتي هذا الرصد، من خلال الضبطيات والجولات الميدانية اليومية التي تنفذها الإدارة، والتقارير التي يتم إعدادها من قبل ضباط وأفراد مكافحة المخدرات.

وذكر العميد عيد محمد ثاني أن توجيهات معالي اللواء عبدالله خليفة المري ، ومتابعته الدائمة والمستمرة وحرصه المتواصل على توفير جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية، اثمرت في تعزيز جهود شرطة دبي في مكافحة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها، نظراً لما تمثله هذه الآفة من خطورة متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

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