رئيس “العالمي للمجتمعات المسلمة” يبحث التعاون مع وزير العمل والتعليم المهني الكمبودي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أمس بمقر المجلس في أبوظبي معالي الدكتور داتو عثمان حسن وزير الدولة لشؤون العمل والتعليم المهني رئيس مؤسسة التنمية لمسلمي كمبوديا.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس و المجتمع المسلم في كمبوديا وتبادل الخبرات المشتركة في ترسيخ السلم المجتمعي والسلام والتسامح والعيش المشترك في المجتمعات المسلمة إلى جانب أهمية نشر قيم الاعتدال والحوار الديني في العالم أجمع.

وتطرق النقاش إلى كيفية تفعيل دور التعليم المهني في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، من أجل تحقيق تنمية إسلامية للمجتمعات المسلمة للوصول إلى إدماج كامل للمسلمين في أوطانهم التي يعيشون فيها.

وأشار معالي الدكتور علي راشد النعيمي إلى رسالة المجلس التي تتمثل في تحقيق تغيير فكري وثقافي في المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم بشكل يشجع أفرادها على أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء الحضارة ودعاة للسلام وروادا للتسامح والتعايش والعطاء.

وأشاد الوزير الكمبودي بالدور الذي يلعبه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في نشر قيم التعايش والمواطنة ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف في العالم.

جدير بالذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية ،تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له ويعتبر بيت خبرة لترشيد المنظمات، والجمعيات العاملة في المجتمعات المسلمة، وتجديد فكرها، وتحسين أدائها من أجل تحقيق غاية واحدة وهي إدماج المجتمعات المسلمة في دولها بصورة تحقق لأعضائها كمال المواطنة، وتمام الانتماء للدين الإسلامي.وام