حمدان بن زايد يؤكد أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للصيد في الدولة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم مهنة الصيد و تشجيع الصيادين على التمسك بها باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية و المهمة في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل عددا من صيادي إمارة أبوظبي بحضور معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وسعادة اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية و السواحل.

و شدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المعنية التي تنظم مهنة الصيد وتحافظ على الثروة السمكية وتنميتها .. و دعا الصيادين إلى أهمية إتباع القوانين المنظمة لمهنة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية المحلية وضمان إستدامة مخزونها وإستدامة القطاع بشكل عام.

و أكد سموه أهمية الثروات البحرية و قيمتها في الموروث التاريخي للمنطقة ..منوها إلى أن المخزون السمكي تعرض مؤخراً للإستنزاف الشديد نتيجة لبعض ممارسات الصيد الخاطئة وغير المستدامة .

و حث سموه الصيادين على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية .. مشدداً على أهمية التعاون بين الصيادين و الجهات المعنية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية والتي من شأنها أن تسهم في إستدامة الثروة السمكية وحمايتها.

و أشار سموه إلى أن تلك الجهات تسعى دائماً إلى مواجهة و حل المعوقات التي تواجه الصيادين واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة لهم.

و نوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن القرارات التنظيمية لمصايد الأسماك التي صدرت مؤخراً أسهمت في تحسين حالة المخزون السمكي و حمايته من الاستنزاف الجائر وفقاً لبعض المؤشرات.

و استمع سموه من الصيادين إلى أبرز الخدمات المقدمة لهم و التحديات التي تواجههم و وجه بتذليلها و توفير الدعم اللازم لهم لضمان استدامة مهنة الصيد.

من جانبهم أكد الصيادون إلتزامهم بجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم مهنة الصيد مشيدين بمبادرات القيادة الرشيدة للدولة في هذا الجانب ودعمها المستمر لهم الأمر الذي يدفعهم دائما لمواصلة العمل في هذه المهنة والتمسك بها و المحافظة عليها للأجيال المقبلة.

و وجهوا الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الاستقبال .. مشيدين بدعم سموه المتواصل والإطلاع عن قرب على إحتياجاتهم و أحوالهم وقضاياهم لإزالة أية معوقات قد تواجههم خلال ممارسة مهنتهم التي تمثل موروث الأجداد والآباء.

حضر اللقاء سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي وسعادة أحمد ثاني مرشد الرميثي مساعد الأمين العام للثروة السمكية في الهيئة.وام