ليبيا في مواجهة الطغيان

3 ساعات فقط كانت كفيلة بتحرير مدينة سرت الليبية وإعادتها إلى شرعية الإرادة الشعبية الرافضة لما يسمى “حكومة الوفاق” وأي احتلال تركي لليبيا، وهي خطوة يمكن البناء عليها كثيراً، إذ أن أصحاب الأرض دائماً أقوى في مواجهة المأجورين والمرتزقة الذين يقاتلون تبعاً لإرادة الواهمين باستعادة نفوذ ليس من حقهم وإحياء أوهام وأطماع تاريخية يرفضها العالم برمته.

لم يعد الحديث عن نوايا تركيا ومآربها مجدياً، فكل ما سبق التحذير منه بات يتم على أرض الواقع، وسوق المليشيات العابرة للحدود إلى ليبيا يتواصل مع الإعلان عن بدء وصول المئات من المسلحين العاملين تحت إمرة الرئيس التركي وخدمة لأطماعه.

النوايا التركية تتجاوز حدود ليبيا بكثير، فهي تريد تحويلها إلى قاعدة للإرهاب ومنطلقاً للتمدد وتعويض الخسائر التي كان يعول عليها أردوغان وحزبه الذي بات يعاني رفضاً متزايداً داخل تركيا ذاتها، ووضعاً اقتصادياً يتراجع بسرعة كبيرة جراء السياسة المرفوضة عالمياً وتحول أنقرة إلى نموذج للعاصمة التي تعادي كل شيء وتفضل التحالف مع الجماعات الإرهابية و”المتشددة و” الإخوانية” التي تعتبرها أذرعاً متقدمة لخدمة مشاريعها التوسعية والتي وجدت اليوم بما يسمى “حكومة الوفاق” أداة تسهل لها العمل على تحقيق التوسع الذي يستهدف ثروات البحر الأبيض المتوسط ويشكل مصدر خطر للدول المجاورة لليبيا، علماً أنه لا يوجد بين البلدين “تركيا وليبيا” إلا تاريخ أسود قوامه محتل وغازٍ ودولة عانى شعبها الكثير منذ عقود طويلة وبقي ذلك التاريخ عنواناً للعلاقات التي يحاول أردوغان اليوم تجديدها رغم كل ما يمكن أن ينتج عنها.

الشعب الليبي واصطفافه خلف جيشه الوطني وإعلان أغلب القبائل تكاتفها مع القوى الوطنية الرافضة للاحتلال التركي يعكس الإرادة الحقيقية والطبيعية لكل شعب يرفض أن يكون رهناً لساسة فقدوا شرعيتهم ويريدون تطويع ليبيا بما يخدم أهدافهم بالسلطة وإن كانوا يحتمون بالمليشيات التي تسيطر بقوة الحديد والنار على العاصمة الأسيرة طرابلس، كذلك يبدو الموقف الدولي المندد بالاتفاقية “المسخ” بين أردوغان والسراج من جهة، وتصديق برلمان تركيا على إرسال قوات إلى ليبيا في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية وخاصة مجلس الأمن حالة يمكن البناء عليها، مع استشعار الخطر الكبير لما يشكله التحرك التركي عبر البحر المتوسط باتجاه ليبيا، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحرك باتجاه منع تهديد الاستقرار ووضع حد لكل محاولات تركيا بالتمدد على حساب حقوق شعوب وعبر انتهاك سيادات دول، لأنها في حالة جنون أرعن عبر اتباع نهج سياسي منفصل عن كل القواعد القانونية والقرارات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول أو الرافضة لفرض أي إملاءات على الشعوب.

تحرير سرت خطوة باتجاه إكمال تحرير طرابلس وتطهيرها من أعداء الحياة واستعادة مقومات الدولة ومنع سقوطها مجدداً في براثن الاحتلال العثماني.