الأبيض الأولمبي يتعادل مع فيتنام سلبياً في كأس آسيا

تعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره منتخب فيتنام سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جرت أمس باستاد بوريرام الدولي ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلند لحساب المجموعة الرابعة .

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى وخليفة الحمادي ومحمد شاكر وماجد راشد وسعيد سويدان وماجد سرور ويحيى نادر وعبدالله رمضان وعلي صالح وجاسم يعقوب وزايد العامري .

وأجرى مدرب منتخبنا 3 تبديلات خلال شوط المباراة الثاني ، حيث أشرك محمد الحمادي ويحيى الغساني وطحنون الزعابي بدلاً من زايد العامري وجاسم يعقوب وعبدالله رمضان .

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد تقي ( ساحة ) من سنغافورة ومواطنه روني كوه ( مساعد أول ) والياباني يوماشي هيروشي ( مساعد ثان ) ومواطنه ليدا جومبي ( حكماً رابعاً ) .

شهد أحداث المباراة غانم مبارك الهاجري وعيسى مير وأحمد بن درويش أعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم .

ويستعد منتخبنا الأولمبي لخوض مباراته الثانية يوم الاثنين المقبل الموافق 13 يناير أمام منتخب كوريا الشمالية .

وقال ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :”أشكر اللاعبين على الأداء المستوى الذي قدموه خلال المباراة واللعب بروح قتالية عالية طوال الـ 90 دقيقة أمام منتخب منظم وقوي ، سيطرنا على معظم أوقات المباراة وسنحت لنا عدة فرص خاصة فرصة زايد العامري بالشوط الأول التي كانت سهلة جداً” .

وأضاف :”ستكون لنا جلسة مع اللاعبين لمتابعة وتحليل الأداء والوقوف على النقاط السلبية من أجل تلافيها في المباراة المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية التي ستكون صعبة وقوية وحاسمة ، ثقتي كبيرة بأن اللاعبين سيقدموا مستوى أفضل من الذي قدموه اليوم ” .وكالات