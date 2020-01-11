ديوكوفيتش يقود صربيا إلى نصف نهائي كأس المحترفين

قلب نوفاك ديوكوفيتش تأخره بمجموعة إلى فوز على الشاب دنيس شابوفالوف 4-6 و6-1 و7-6 (7-4)، ليقود صربيا الى تخطي كندا أمس الجمعة في سيدني وبلوغ نصف نهائي النسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، بينما دفع تعثر المصنف أول عالميا رافايل نادال إسبانيا الى انتظار مباراة الزوجي لمعرفة مصيرها في مواجهة بلجيكا.

وعانى ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا من الرطوبة في سيدني وخسر مجموعته الأولى في البطولة، قبل التفوق على اللاعب البالغ 20 عاما والمصنف 14 عالميا.

وقال ديوكوفيتش المرهق “هذه أقرب مباراة تواجهت فيها مع دنيس. كانت متقاربة جدا لدرجة كادت تنتهي بشكل معاكس تماما”.

تابع “قدم مستوى رائعا، واريد التصفيق له بشدة”، بعدما سبق له ان التقاه أربع مرات الموسم الماضي وفاز فيها كلها دون عناء.

لكن اللاعب الشاب يتطور بسرعة، وقد اطاح لاعبين بين العشرة الاوائل في البطولة الحالية هما اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وخلافا لديوكوفيتش، حقق زميله دوشان لايوفيتش فوزا سهلا في وقت سابق على فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 21 عالميا بنتيجة 6-4 و6-2، امام جمهور صربي كبير في ملعب “كن روزوال أرينا”.

وقال لايوفيتش (29 عاما) المصنف 34 عالميا والذي احرز العام الماضي لقبه الاول في دورة أوماغ “ساعدني الكثير من الصربيين هنا للاسترخاء والحصول على طاقة تساعدني للعب بهذه الطريقة. كانت كل الامور جيدة معي اليوم، وشعرت بالارتياح على ارض الملعب”.

وفي مباراة الزوجي، تغلب الصربيان فيكتور ترويتسكي ونيكولا تشاتشيتش على بيتر بولانسكي وعادل شمس الدين 6-3 و6-2.

وتلتقي صربيا في نصف النهائي روسيا مع نجميها دانييل ميدفيديف الخامس عالميا وكارن خاتشانوف (17) اللذين لم يهزما بعد.

وفي نصف النهائي الثاني، تنتظر أستراليا مع نجمها نيك كيريوس الفائز بين إسبانيا وبلجيكا. وتقدمت إسبانيا 1-صفر بعد فوز روبرتو باوتيستا أغوت على كيمر كوبيانز 6-1 و6-4.

لكن في المباراة الثانية، سقط نادال المصنف أول عالميا امام دافيد غوفان 6-4 و7-6 (7-3). ا ف ب