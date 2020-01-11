العراق يرفع سعر خام البصرة الخفيف لآسيا في فبراير

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أمس الجمعة إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير المتجهة إلى آسيا من خام البصرة الخفيف 0.45 دولار إلى 2.55 دولار للبرمل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة بالشهر السابق.

وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل المتجه لآسيا في ذات الشهر إلى ما يقل 1.05 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.

وتحدد سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير المتجهة لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 1.60 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، ارتفاعا عن الشهر السابق في حين زاد سعر خام كركوك المتجه للولايات المتحدة إلى 0.70 دولار للبرميل فوق المؤشر.

وبالنسبة لأوروبا، تراجع سعر فبراير لخام البصرة الخفيف 1.50 دولار إلى 5.80 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ في حين نزل سعر خام كركوك إلى ما يقل 4.20 دولار عن نفس المعيار. وكالات