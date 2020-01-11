100 يوم على احتجاجات العراق.. ومليونية في بغداد تؤكد أحقية المطالب

تظاهر الآلاف من المتظاهرين العراقيين أمس الجمعة بعد أن توافدوا الى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها 100، استجابة للدعوة إلى حشد “مليونية”، وتأكيداً على مطالبهم الثابتة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاح العملية السياسية.

وأكد المتظاهرون الذين اكتظت بهم شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية الى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير”.

أن “الشعارات المرفوعة في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين واصلاح العملية السياسية ورفض التدخل في الشأن العراقي وإبعاد العراق عن الصراع بين إيران وأمريكا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط “.

وأوضحوا أن “خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100يوماً تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الأحول مغادرة الساحة قبل أن تتحقق المطالب التي سقط من اجلها نحو 500متظاهرا منذ انطلاقها في الاول من أكتوبر الماضي وحتى الان”.

ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية لتأمين وصول المتظاهرين إلى ساحة التظاهر فضلاً عن قوات اخرى في الشوارع والساحات العامة تحسباً لأي طارئ.

وصف أحمد الصافي ممثل علي السيستاني أمس الجمعة الصراع الإيراني – الأمريكي في العراق بأنه انتهاك للسيادة العراقية واعتداء خطير.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة إن “ما وقع في الأيام الأخيرة هي اعتداءات خطيرة واعتداءات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف من السلطات في مواجهة تلك الانتهاكات وكفى الشعب ما عاناه من شدائد طوال عقود من الزمن”.

وأضاف “في أوقات المحن والشدائد تمسّ الحاجة الى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك الاّ مع استعداد جميع الأطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها”.

وتابع إن “ّالتعامل بأسلوب المغالبة من قبل الأطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ والإمكانات ومحاولة كل منهم فرض رؤيته على الباقين سيؤدي إلى استحكام الأزمة واستعصائها على الحل.

كما قتل ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي الإرهابي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة ليل الخميس الجمعة على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال” في محافظة دير الزور، “محدثة انفجارات عدة”.

وأسفر القصف عن مقتل “ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل”، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

ونفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة.

ومنذ الأربعاء، تعرضت ثلاث قرى على الأقل في ريف البوكمال، لضربات شنتها طائرات مسيّرة مجهولة الهوية ولم توقع خسائر بشرية، وفق المرصد.

وتتنشر في ريف البوكمال مجموعات مسلحة موالية لطهران، التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسسة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت لوائها.

من جهته طالب رئيس الوزراء العراقي “المستقيل” عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب “الآمن” للقوات من العراق.

وقال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي، في بيان صدر، أمس الجمعة، إن الأخير تلقى، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة، وفق ما أوردته قناة “السومرية” العراقية.

كما طلب عبد المهدي، من بومبيو إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق، موضحا أن العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت أمس، إن “مايك بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.ا.ف.ب+ “موقع24”