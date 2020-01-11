ارتفاع البطالة في تركيا إلى 13.4%

أظهرت بيانات رسمية في تركيا أمس الجمعة ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 13.4% في أكتوبر 2019، مقابل 11.6% في الشهر نفسه من 2018.

وقال المعهد الإحصائي التركي، إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل إلى 4.39 ملايين في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بنحو 608 ألف شخص عن نفس الشهر في العام السابق.

وأضاف المعهد أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 24-15 وصل إلى 25.3%، بزيادة 3% عن الشهر ذاته من 2018.

ووفقا لبيانات المعهد الإحصائي، انكمش الاقتصاد التركي في الربعين الأول والثاني من 2019 قبل أن يحقق نمواً سنوياً بـ0.9% في الربع الثالث.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق أمس الخميس، إن الحكومة تتوقع أن يصل إجمالي معدل النمو الاقتصادي في 2019 إلى 0.5%، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وانخفضت الليرة التركية إلى 5.895 مقابل الدولار أمس الجمعة، بعد تداولها في حدود 5.98 في الأسبوع الأول من 2020 وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وكالات