روسيا تُعلن وقف إطلاق النار في إدلب

أعلن الجيش الروسي أن وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في محافظة إدلي منذ أول أمس الخميس، بناءً على اتفاق روسي تركي في إدلب التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام الإرهابية “النصرة” سابقاً وتنظيمات أخرى أقل نفوذاً، في شمال غرب سوريا.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان، أنه اعتباراً من الساعة 11:00 دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق مع الجانب التركي، ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

ورغم الهدنة التي أُعلنت في أغسطس الماضي، كثفت القوات السورية بدعم من القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة القصف الذي أوقع أعداداً كبيرة من الضحايا في إدلب، آخر معقل للفصائل المتشددة والمقاتلة التي يلقى بعضها الدعم من أنقرة، ما تسبب في تدفق النازحين إلى تركيا.

وفي ديسمبر الماضي وحده، نزح نحو 284 ألف شخص بسبب القصف والمعارك، خاصةً سيما في جنوب محافظة إدلب، حسب الأمم المتحدة.

ويأتي إعلان وقف إطلاق النار بعد اجتماع في إسطنبول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اللذين تطرقا بإيجاز للوضع في سوريا في بيانهما المشترك، ولكن أنقرة دعت روسيا الثلاثاء الماضي إلى وقف هجمات النظام السوري على إدلب، وطالبت باحترام هدنة أغسطس الماضي.ا.ف.ب