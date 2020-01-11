ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سالم علي المطوع الشحي أمام منزله في منطقة وادي شعم ” العوله” بمناسبة زفاف نجله سعد إلى كريمة أحمد عبدالله حريز الشحي.

حضر الحفل إلى جانب سموه.. الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة وعدد من المسؤولين.كما حضر الحفل عدد من الشخصيات وأعيان القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والحضور العريس وأقارب العرويسين.. مباركا لهم هذه المناسبة السعيدة.. سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وقدمت الفرقة الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجا بهذه المناسبة.وام