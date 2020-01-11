ركلات الترجيح تقود شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي

تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات نصف النهائي. وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 29 عن طريق محمد مرزوق، وتعادل عمر عبد الرحمن للجزيرة في الدقيقة 58، وسجل يوسف جابر مدافع شباب الأهلي الهدف الثاني للجزيرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة دون أفضلية لأي منهما. وفي الدقيقة 18 حصل الجزيرة على مخالفة من منطقة خطيرة، ونفذ عمر عبد الرحمن المخالفة وحولها المدافع ميلوش كوسانوفيتش تجاه المرمى، وتصدى لها الحارس ماجد ناصر.

استحوذ شباب الأهلي على الكرة. وبعد هجمة منظمة شهدت 18 تمريرة نجح المدافع المتقدم محمد مرزوق في هز شباك فخر أبوظبي في الدقيقة 29. وجاء الهدف بعد لمسة رائعة من أحمد خليل وضعت مرزوق في مواجهة المرمى ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

حاول الجزيرة الرد وتسجيل هدف التعادل. لكنه واجه صعوبة كبيرة في إنهاء الهجمات.

في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول سنحت فرصتان لشباب الأهلي أهدرهما ليوناردو دي سوزا. في الأولى انطلق اللاعب البرازيلي من الجهة اليسرى وراوغ المدافع ثم سدد الكرة في القائم. والثانية انفرد حارب عبدالله بالحارس ومررها إلى ليوناردو الذي سددها لكنّ الحارس عادل أبو بكر تصدى لها.

دفع الجزيرة بهدافه علي مبخوت في بداية الشوط الثاني. وساهم مبخوت في زيادة الخطورة الهجومية على دفاعات شباب الأهلي.

في الدقيقة 58، نجح لاعبو الجزيرة في قطع الكرة من شباب الأهلي في منطقة خطيرة، وتبادل علي مبخوت وسالم راشد الكرة قبل أن يمررها الأخير إلى عمر عبد الرحمن الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء مسجلًا هدف التعادل.

نجح الجزيرة في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75 بنيران صديقة. وحصل فخر أبوظبي على مخالفة أمام منطقة الجزاء نفذها عمر عبد الرحمن لتصطدم برأس ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي ثم بقدم يوسف جابر الظهير الأيسر للضيوف وتتحول داخل الشباك.

بعد 3 دقائق فقط نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل عبر فيديريكو كارتابيا من ضربة جزاء سددها قوية داخل الشباك.

وكاد كارتابيا أن يخطف الفوز للضيوف بعد أن انفرد بالحارس عادل أبو بكر في الدقيقة 88 لكن الأخير تصدى للمحاولة.

لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها شباب الأهلي بنتيجة (4-2) بعد أن أهدر عمر عبد الرحمن ومسلم فايز ضربتي جزاء للجزيرة. وكالات