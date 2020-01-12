رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتنصيبه سلطاناً لعُمان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.

وقال سموه في برقية تهنئة بعث بها إلى جلالته بهذه المناسبة: “نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في السلطنة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها المتين وشيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله بما يحقق تطلعات الأشقاء في سلطنة عمان نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار الذي تحياه بلادكم واقعاً ملموساً”.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة عمق الروابط التاريخية و الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في الوقت نفسه في خدمة المصالح القومية العليا للأمة العربية ويصون مستقبلها.

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة: “أننا ماضون بعزم صادق وإرادة صلبة على طريق تعزيز علاقتنا مع سلطنة عمان الشقيقة على المستويات كافة على أسس الأخوة ووحدة الهدف والمصير في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته: “إننا نتطلع بثقة و عزم إلى العمل معا لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية ونعبر لجلالتكم عن أصدق تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب العماني الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور”.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان بالمناسبة نفسها. وام