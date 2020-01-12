الإمارات تنعى قابوس بن سعيد وتنكس الأعلام 3 أيام

وام + أبوظبي – الوطن:

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ببالغ الحزن والأسى أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء أمس الأول الجمعة.. داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سلطنة عمان وشعبها والعائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: “إننا ننعي اليوم زعيماً من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد”.

وأضاف سموه: “وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك”.

ونوه سموه بمناقب الفقيد الذي عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها”.

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من السبت، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

كما أقيمت بناءً على أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة – تغمده الله بواسع رحمته – في جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب أمس السبت، حيث أدت جموع المصلين بمساجد الدولة كافة صلاة الغائب على الفقيد.. داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعلنت أنها عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد ودعوة المصلين لأدائها.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقد نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” السلطان قابوس بن سعيد، مؤكداً أن الأمة فقدت حكيماً وقامة تاريخية كبيرة وقال سموه عبر الصفحة الرسمية على موقع “تويتر”: “رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة… رحل السلطان قابوس “طيب الله ثراه”… تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية.. تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية”.

كما تمنى صاحب السمو لجلالة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد التوفيق في خدمة شعبه وأمته، وقال سموه: “دعواتنا بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم سلطان عمان الجديد.. أوصى به الراحل السلطان قابوس رحمه الله.. وارتضاه شعبه.. وعرفنا عنه حكمة وتسامح وأصالة وثقافة شعب عمان.. خير خلف لخير سلف.. وفقك الله لخدمة شعبك وأمتك، وقيادة النهضة الثانية لعمان الحبيبة.

كما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تعازيه في وفاة سلطان عمان مؤكداً أن سلطنة عمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية فقدت قائداً حكيماً، وقال سموه عبر الصفحة الرسمية في “تويتر”: “فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائداً حكيماً، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخاً عزيزاً ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مؤكداً المضي في تعزيز العلاقات الأخوية بالقول: “نهنئ جلالة هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعمان الشقيقة، تمنياتنا له التوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة وتقدمها وللشعب العماني مزيداً من الرخاء.. ماضون بإذن الله في تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا”.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية الى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الاسرة الكريمة والشعب العمانى الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ببرقية مماثلة الى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية ومواساة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد بعد حياة حافلة وهبها لوطنه ولامته العربية والاسلامية.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

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سلطنة عمان: تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفاً للسلطان قابوس

أعلنت سلطنة عمان رسمياً عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية أمس الأول الجمعة.

وقال مجلس الدفاع العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية: “أنه بالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلم مجلس الدفاع اليوم السبت 11 يناير 2020 رداً من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس قد انعقد وقرر تنفيذ وصية السلطان قابوس، وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية”.

وأضاف مجلس الدفاع في بيانه أنه شرف بحضور أفراد العائلة المالكة، شهوداً على الإجراءات، وعليه تم فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين، والإعلان بأن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، قد دعا في بيان سابق مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس.

وكان ديوان البلاط السلطاني العماني أعلن صباح أمس وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد والذي وافته المنية مساء أمس الأول

وجاء في بيان الديوان، الذي بثته وكالة الأنباء العمانية : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 م بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما”.

كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.وام