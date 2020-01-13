علي صالح : أتمنى أن سنظهر بشكل مختلف ونحقق الفوز

وعد علي صالح لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني الأولمبي، بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه لتحقيق الفوز على كوريا الشمالية في المباراة الثانية ضمن المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، مؤكداً حرصه على مواصلة التألق بعد أن ظهر بصورة لافتة في المباراة الأولى.

وقال علي صالح أنهم يدركون الأهمية الكبيرة لهذه المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن الجهاز الفني تحدث إلى اللاعبين وطالبهم بتقديم أفضل مستوى والتفوق على كوريا الشمالية.

وأشار علي صالح إلى أن المنتخب الأولمبي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون الكثير ليقدموه خلال هذه البطولة، متمنياً أن يوفقوا في تسخير قدراتهم لصالح المنتخب وينجحوا في قيادته للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأعلن نجم المنتخب الأولمبي أنه استعد بشكل خاص لهذه المباراة، التي يأمل أن يقدم فيها كل ما يملك ويسهم مع بقية زملائه في تحقيق الفوز، حتى يعزز حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار في هذه البطولة المهمة التي تضم منتخبات قوية ومتمرسة تبحث جميعها عن لقب البطولة.وكالات