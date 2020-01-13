حكام الشارقة والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يهنئون هيثم بن طارق آل سعيد بتنصيبه سلطاناً لعمان

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.

وعبر سموه فيها عن صادق تمنياته لجلالته بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة تقدمها وللشعب العماني بمزيد من الرخاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان بالمناسبة نفسها.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان بالمناسبة نفسها .

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.

واعرب سموه عن تمنياته لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد وللشعب العماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.وام