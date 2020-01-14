قصر الإمارات يقدم تجارب خيالية احتفالاً بالفالنتاين

أبوظبي – الوطن:

أطلق فندق “قصر الإمارات” عرضه الفاخر الذي يتميّز بطابع استثنائي مُتفرّد لمنح كافة ضيوفه وزواره فرصة الاحتفال بعيد الفالنتاين مع مذاقات خيالية، وجلسات رومانسية شاعرية تدوم ذكراها على المدى البعيد.

حلّق في أجواء ساحرة خلال الاحتفال بالفالنتاين في باربكيو القصر، الحائز على لقب المطعم الرومانسي الأكثر رواجاً في أبوظبي، حيث يمكنكم قضاء أجمل الأوقات وأروع ليلة رومانسية شاعرية على شاطئ البحر، مع تمتع حواس تذوّقكم بخمسة أطباق تحفل بأشهى ما يقدمه البر والبحر، و تبدأ الأمسية بتناول المقبلات اللذيذة من الأسكالوب الغني بالزبد، يليها تارتار وساشيمي سمكة التونا الزرقاء، جراد البحر المطبوخ ببطء، سمك القاروص، قطع لحم التندرليون الشهية، وختامها مسك مع آمور روبيز الذي يُعدّ واحداً من أرقى أنواع الحلوى الخفيفة التي يشتهر بها الفالنتاين.