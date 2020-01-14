“إيكوويست” يسلط الضوء على التقنيات متقدمة للتعامل مع النفايات

انطلقت أمس، بالتزامن مع فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 .. الدورة السابعة من معرض ومنتدى “إيكوويست 2020” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير في تصريح لوكالة انباء الامارات “وام”، إن معرض ومنتدى “إيكوويست” يقام في إطار شراكة استراتيجية مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير وهو حدث مصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل تشارك فيه 6 دول ويستعرض المعدات المختصة بادارة النفايات مثل معدات النقل والمعالجة إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.

وأضاف ان المنتدى سيشهد جلسات شبابية وعرض لعدد من المشاريع الخاصة بالفرص الاستثمارية إضافة الى عرض الخطة المتكاملة لادارة النفايات 2040 وكذلك عرض خاص بالشركات المشاركة.

وأوضح أن “إيكوويست” يشكل منصة عالمية مرموقة لعرض أحدث الحلول والتقنيات الكفيلة بالتصدي للتحديات المرتبطة بالنفايات الصلبة في العالم مثل الحلول المختصة بفرز النفايات الصلبة وفصلها وتدويرها ما يساهم في إقامة الاقتصاد الدائري.

وقال إن الأتمتة تعد أساساً في تحقيق العديد من التطورات وهو ما يظهر في مجموعة من الحلول التي يجدها الزائر إلى معرض “إيكوويست” مثل “باور بيير” أو صندوق النفايات “بين-إي” الذي يعمل على فصل النفايات آليا ليريح المستخدم تماما منها ويتعرف الصندوق على النفايات ويفرزها ويضغطها تلقائيا وهو متصل بالكامل بالإنترنت بوصفه إحدى تقنيات إنترنت الأشياء ويعتمد في عمله على مجموعة قوية من المستشعرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.وام