800 جهة عارضة تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي

افتتحت أمس، دورة 2020 من القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط مشاركة واسعة لمئات الجهات العارضة وحضور عشرات الآلاف من أنحاء المنطقة والعالم من قادة الأعمال والخبراء والموردين والمشترين الساعين إلى إبرام صفقات تجارية وتبادل المعرفة والتجارب والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات، في أكبر حدث بمجال الاستدامة وطاقة المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشملت أبرز فعاليات اليوم الأول التي جرت بعد افتتاح القمة، تدشين الجناح الهندي الذي تشارك فيه عدة شركات مختصة بالابتكارات في مجال الطاقة الشمسية، وتوقيع مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير أربع مذكرات تفاهم للمساهمة في تعزيز مستويات إدارة النفايات، علاوة على إعلان هولندا وشركة “شل” عن المشاركة الهولندية في إكسبو 2020 دبي.

ويتوقع القائمون على تنظيم القمة حضور 33,500 مشارك من 170 دولة، بجانب 800 جهة عارضة متخصصة في مجالات الطاقة والطاقة الشمسية والمياه وإدارة النفايات والمدن الذكية.

ووصف غرانت توختن، مدير فعاليات المجموعة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل بـ “الحدث المشهود”، معتبرا أن الإقبال الكبير على الافتتاح الذي حضرته شخصيات عالمية رفيعة المستوى “دلالة على مكانة الحدث باعتباره الأول عالميا في تيسير الأعمال التجارية في مجالات الاستدامة ومستقبل الطاقة، لا سيما في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط سريعة النمو”.

وأضاف ” يشهد الحدث إبرام صفقات تجارية فريدة وتبادل أفضل محتوى مجاني في العالم وعرض ابتكارات عالمية يمكن أن تساهم في إحداث التحول في الحياة اليومية للناس، وأدعو الجميع إلى ترقب الأخبار الواردة من القمة نظرا لما ستحمله من أهمية وتشكله من مصدر اهتمام للمعنيين في هذا المجال، ممن يحرصون على زيارة الحدث خلال الأسبوع الجاري”.